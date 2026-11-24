Esta entrevista es parte de una serie que destaca el trabajo de algunos beneficiarios del programa de subvenciones de Digital Spark, como parte del proyecto Mecanismo de Financiación Regional, implementado por la Fundación Metamorfosis y TechSoup, en colaboración con CIVICUS y con la Iniciativa Democracia Digital (DDI) que informa sobre los países en desarrollo. Se publica en Global Voices como parte de un acuerdo para compartir contenido.

La guerra en Ucrania ha planteado innumerables retos para los jóvenes y para su participación en la vida pública y los procesos democráticos, y ha provocado desinformación y desplazamientos forzados, y también menos oportunidades de participación política, actividad económica y acceso a la información. Al mismo tiempo, los jóvenes siguen disponiendo de vías para contribuir con las decisiones políticas e influir en el destino de sus comunidades.

A pesar de la guerra, se pueden seguir presentando peticiones, participando en consultas públicas o defendiendo necesidades en línea, pero falta conocimiento sobre esas oportunidades. Además, los grupos vulnerables, como las personas desplazadas, las minorías y las comunidades rurales, saben que tienen voz, pero les cuesta encontrarla.

En 2026, la organización local no gubernamental beYOUnd implementó un proyecto para ayudar a los jóvenes de grupos vulnerables a adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para encontrar su voz en esta nueva era de democracia digital. Global Voices entrevistó por correo electrónico a Yevheniia Holovenko, directora de beYOUnd, para conocer más sobre la iniciativa. La entrevista se ha editado por razones de claridad y brevedad.

Global Voices (GV): Por favor, cuéntanos sobre tu organización y por qué decidieron participar en el proyecto Digital Sparks.

Yevheniia Holovenko (YH): beYOUnd is a youth-led NGO based in Ukraine, registered in October 2025, though we’ve worked as a team long before that. Our mission is to increase the involvement of vulnerable youth, especially internally displaced people and young people facing difficult social and economic circumstances, in integration, self-realization, and civic life. Our name reflects our philosophy: it starts with you; it goes beyond! Our team is largely made up of young people who’ve lived through the same challenges as the youth we work with, which shapes how we approach everything we do. We joined the Digital Sparks initiative because digital democracy and civic space are exactly where Ukrainian youth need support right now. Safe, informed participation online is inseparable from resilience during war, and it matched our mission perfectly.

Yevheniia Holovenko (YH): beYOUnd es una ONG dirigida por jóvenes con sede en Ucrania, constituida en octubre de 2025, aunque llevamos trabajando como equipo mucho tiempo ya. Nuestra misión es fomentar la participación de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente los desplazados internamente y quienes enfrentan circunstancias sociales y económicas difíciles, en la integración la autorrealización y la vida cívica. Nuestro nombre refleja nuestra filosofía: ¡comienza contigo, pero va más allá! (nota editorial: «beyond» significa «más allá» y «you» significa «tú/ti», por lo que el nombre puede traducirse como «más allá de ti»). Nuestro equipo está compuesto mayormente por jóvenes que han vivido las mismas dificultades que los jóvenes para quienes trabajamos, lo que determina cómo abordamos todo lo que hacemos. Nos unimos a la iniciativa de Digital Sparks porque la democracia digital y el espacio cívico son los lugares exactos donde la juventud ucraniana necesita apoyo justo ahora. Una participación en línea segura e informada es inseparable de la resiliencia durante la guerra, y esto encajaba perfectamente con nuestra misión.

GV: ¿Qué problema en tu comunidad los impulsó a emprender este proyecto?

YH: The war has pushed many young Ukrainians, especially internally displaced persons (IDPs), into digital spaces to stay connected, informed, and civically active, often without the tools to do so safely. We saw a gap: young people were consuming information and even participating online, but without media literacy, digital security awareness, or confidence that their voice could shape anything. We wanted to close this gap by developing practical digital safety and civic participation skills in displaced and marginalized youth. We wanted to give them an opportunity to share ideas on how to increase awareness of digital democracy with the involvement of young people in Ukraine.

YH: La guerra ha empujado a muchos jóvenes ucranianos, especialmente a los desplazados internos, a recurrir a espacios digitales para mantenerse conectados, informados y activos en la vida cívica, a menudo sin herramientas necesarias para hacerlo de forma segura. Detectamos una carencia: los jóvenes consumían información e incluso participaban en línea, pero sin alfabetización mediática, conciencia sobre seguridad digital ni confianza para creer que su voz pudiera influir en algo. Para subsanar esta carencia desarrollamos habilidades prácticas de seguridad digital y de participación ciudadana entre los jóvenes desplazados y marginados. Queríamos darles la oportunidad de expresar ideas sobre cómo aumentar la conciencia sobre la democracia digital con la participación de los jóvenes en Ucrania.

GV: ¿Cuáles son los cambios o actividades más importantes que la organización implementó durante su participación en el proyecto?

YH: Within the project “Voices of Democracy in the Digital Era,” we ran an awareness campaign covering digital security, e-participation, and disinformation, which reached over 8,500 views. On the education side, we delivered three webinars and three workshops on digital democracy, media literacy, civic action planning, and cybersecurity, engaging over a hundred participants. We also organized an offline networking event in the capital, Kyiv, bringing 27 participants together in person to connect around these same topics, and build on the online learning with real, face-to-face relationships and exchange. Together, these activities, which combined online reach with in-person community building, gave young people both the knowledge and the network to act on this newly acquired knowledge.

YH: En el marco del proyecto “Voces de democracia en la era digital”, emprendimos una campaña para dar a conocer sobre seguridad digital, participación electrónica y desinformación, que alcanzó más de 8500 visualizaciones. En el ámbito educativo, organizamos tres seminarios web y tres talleres sobre democracia digital, alfabetización mediática, planificación de acción cívica y ciberseguridad, en los que participaron más de cien personas. También organizamos una actividad presencial de red de contactos en la capital, Kiev, que reunió a 27 participantes para intercambiar opiniones sobre estos mismos temas y complementar el aprendizaje en línea con relaciones e intercambios reales y presenciales. En conjunto, estas actividades que combinaron el alcance en línea con la creación de comunidad en persona, dieron a los jóvenes los conocimientos y la red de contactos necesarios para poner en práctica lo aprendido.

GV: ¿Cómo influyó su participación en el proyecto en los beneficiarios de la organización y en la comunidad a la que prestan servicio? Por favor, danos ejemplos.

YH: “Voices of Democracy” reshaped how our beneficiaries see their own place in their community. As one participant shared, “I discovered new digital tools I can use to engage with my community and take part in important decisions.” Others said the most valuable part was learning how to protect their personal data and use digital services safely in everyday life. Several highlighted finally understanding the difference between advocacy and broader civic action, and how to build a real plan for their own initiative — skills that came alive through teamwork. As another participant put it, “I learned to define a problem, trace its causes, and plan real steps to solve it — and I understood better what advocacy is and how it can drive positive change in a community.” For many, this changed how they see their own ability to influence change locally.

YH: “Voces de democracia” ha cambiado cómo nuestros beneficiarios perciben su propio rol en la comunidad. Como comentó uno de los participantes; «He descubierto nuevas herramientas digitales que puedo utilizar para involucrarme con mi comunidad y participar en decisiones importantes». Otros señalaron que lo más valioso fue aprender a proteger sus datos personales y a utilizar los servicios digitales de forma segura en la vida cotidiana. Varios destacaron que, por fin, habían comprendido la diferencia entre la defensa de causas y la acción cívica en sentido amplio y cómo elaborar un plan concreto para su propia iniciativa, habilidades que cobraron vida gracias al trabajo en equipo. Como dijo otro participante: «Aprendí a definir un problema, a identificar sus causas y a planificar medidas concretas para resolverlo; además, comprendí mejor qué es la defensa de causas y cómo puede impulsar un cambio positivo en una comunidad». Para muchos, esto cambió su forma de ver la propia capacidad para influir en el cambio a nivel local.

GV: ¿Cómo han cambiado tus conocimientos, tu conciencia y tu experiencia en democracia digital y espacio cívico por participar en el proyecto?

YH: Leading this project deepened our understanding of how closely digital safety and democratic participation are linked. You can’t meaningfully engage young people in civic life online without first equipping them to navigate that space securely. Working alongside experts in digital security and civic engagement broadened our grasp of practical tools we now use, and how we think about beYOUnd’s programming. It also pushed us to see capacity-building more structurally: not just what we teach beneficiaries, but how we build our own organizational resilience for the long term, not just on a project-by-project basis.

YH: Liderar este proyecto nos ha permitido comprender mejor hasta qué punto están vinculadas la seguridad digital y la participación democrática. No es posible involucrar significativamente a los jóvenes en la vida cívica en línea sin antes dotarlos de las herramientas necesarias para que se desenvuelvan en ese espacio de forma segura. Trabajar codo a codo con expertos en seguridad digital y participación ciudadana nos ha permitido ampliar nuestra visión de las herramientas prácticas que utilizamos actualmente y de cómo concebimos la programación de beYOUnd. Además nos ha impulsado a plantear el desarrollo de capacidades desde un perspectiva más estructural: no solo se trata de lo que enseñamos a los beneficiarios, sino también de cómo fortalecemos nuestra propia resiliencia organizativa a largo plazo, no solo proyecto a proyecto.

GV: ¿Cuáles son las lecciones y experiencias más valiosas que se llevan de este proyecto?

YH: The biggest lesson was that combining practical, hands-on content with real interaction (webinars, workshops, and offline networking) worked far better than any one format alone. Participants didn’t just absorb information; they built relationships and confidence to act on it, especially through the in-person exchange in Kyiv. We also learned how much value there is in simple, clear, practical content. Participants consistently said what stuck with them most was information they could immediately use, not abstract theory. Finally, working through capacity-building for our own team alongside the project reminded us that organizational resilience matters just as much as the skills we pass on to beneficiaries.

YH: La principal lección fue que combinar contenidos prácticos y aplicados con interacción real (seminarios web, talleres y contactos presenciales) funcionó mucho mejor que cualquier formato solo. Los participantes no se limitaron a asimilar información, sino que establecieron relaciones y ganaron confianza para ponerla en práctica, especialmente a través del intercambio presencial en Kiev. También aprendimos el gran valor que tiene un contenido sencillo, claro y práctico. Los participantes señalaron sistemáticamente que lo que más les había impactado era la información que podían aplicar de inmediato, no la teoría abstracta. Por último, trabajar en desarrollar capacidades de nuestro propio equipo al mismo tiempo que llevábamos a cabo el proyecto nos recordó que la resiliencia organizativa es tan importante como las habilidades que transmitimos a los beneficiarios.

GV: ¿Qué sigue? ¿Cómo aplicarán los conocimientos y las habilidades digitales que han adquirido en el trabajo futuro y dentro de su comunidad?

YH: We plan to keep the digital tools, advocacy frameworks, and civic action planning skills from this project embedded in how we design future programs for youth. This isn’t a one-off topic, but now a standing part of our work. The connections built through the Kyiv networking event are something we want to keep nurturing, turning one-time contacts into an ongoing community. On the organizational side, we’re applying what we’ve built around resilience and long-term capacity to strengthen beYOUnd as we grow, so we’re better equipped to run projects like this and bigger ones going forward.