Exile Hub es uno de los socios de Global Voices en el Sudeste Asiático. Nació como respuesta al golpe de Estado de 2021 en Myanmar, y dedica su labor a fortalecer a periodistas y defensores de derechos humanos. Este artículo se escribió en el marco de su programa de becas y se publicó originalmente el 15 de agosto de 2026. Esta versión editada se reproduce en virtud de un acuerdo de colaboración de contenidos.

«¿Puedo seguir haciendo este trabajo?».

Me he hecho esa pregunta más veces de las que puedo contar.

Cuando llegué al periodismo, siendo todavía muy joven, rebosaba energía, convicción y sueños. Creía que el periodismo era una forma de sacar a la luz la verdad y de lograr que la voz de la gente se escuchara.

Cuatro años después empecé a darme cuenta de que, en algún punto del camino, había ido perdiendo partes de mí.

A los 19 años jamás imaginé que la profesión que había elegido se convertiría a la vez en mi sustento y en una de las razones por las que el camino de regreso a casa me parecería tan largo.

En los primeros días de la revolución de 2021 en Myanmar participé en las protestas. A medida que la seguridad se deterioraba, tuve que irme de casa. Terminé en Mae Sot, pequeño pueblo en la frontera entre Tailandia y Myanmar. Allí tuve la suerte de poder estudiar periodismo de forma gratuita.

Escribir me apasionaba desde niña. Empecé con notas breves, luego pasé a los reportajes y al video, y con el tiempo llegué a ser presentadora de noticias. Me enorgullecía llamarme periodista. Tanto, que nunca usé seudónimo: firmaba con mi nombre real.

Una de las primeras lecciones que aprendí en el oficio fue muy sencilla: no hay que poner las propias emociones en la noticia. Pero con el tiempo aprendí otra cosa. Los periodistas también somos humanos.

Cuando el dolor ajeno se vuelve propio

A veces llamaba a una fuente para entrevistarla y la escuchaba contar lo que le había pasado. Su dolor se me quedaba dentro.

Mi responsabilidad era escuchar con atención y después encontrar las palabras para que otros pudieran ver lo que esa persona había vivido. Pero, a veces, cargar con esas historias era como cargar dos veces con el mismo dolor.

Después de algunas entrevistas, dejaba el teléfono, abría el computador portátil y me quedaba mirando la pantalla. Las palabras no salían.

Recuerdo una vez que hablé con una fuente justo antes de comer. El estómago me decía que tenía hambre, pero después de escuchar su historia sentía un peso en el pecho y no pude probar bocado.

A medida que esas experiencias se acumulaban, algo empezó a cambiar.

Con el tiempo dejé de llorar.

Podía terminar una entrevista y pasar de inmediato a la siguiente tarea. Pero no era porque las historias ya no me afectaran.

Sencillamente, me había vuelto insensible.

Y esa insensibilidad me fue transformando sin que me diera cuenta. Me cansaba con más facilidad. Me volví irritable. Le daba demasiadas vueltas a todo. Mi ánimo se hundió, y hasta mis relaciones con los demás empezaron a resentirse.

Sin embargo, había algo extraño en todo eso.

Los días en que cargaba la mochila de la cámara, me echaba el trípode al hombro y salía a la calle a buscar reportajes, parte de ese agotamiento desaparecía.

Mientras recorría caminos sinuosos, conocía gente y escuchaba sus vidas, de pronto recordaba:

Todavía me encanta este trabajo.

Y por eso no conseguía dejarlo del todo.

Cuando la pasión no alcanza

La pandemia de COVID-19 y la convulsión política en Myanmar interrumpieron mis estudios. El periodismo se convirtió en mi medio de vida, y sobrevivir día a día dejaba poco espacio para pensar en serio en mi futuro.

Con el tiempo, una pregunta empezó a perseguirme casi a diario: ¿qué será de mí?

Me daba miedo que la respuesta fuera 2nada».

Al mismo tiempo, los medios se quedaban sin financiación. Los programas cerraban. Los periodistas perdían su empleo.

Cuando terminó uno de los programas en los que trabajaba, me quedé sin trabajo durante unos siete meses.

Fue una de las etapas más duras de mi vida.

Me prometí que, si en poco más de un año no encontraba otro empleo en el periodismo, cambiaría de profesión por completo.

Por suerte, al final logré volver: de nuevo como reportera y presentadora de noticias.

Sigo porque de verdad me encanta este trabajo.

Pero el amor, por sí solo, no hace más llevadera la vida en el exilio. Los ingresos no siempre bastan para construir una vida estable.

Y quizá lo más difícil sea esto:

Los días en que deseo con todas mis fuerzas volver a casa, no puedo.

Aunque yo no pueda regresar, me gustaría al menos traer a mi familia a visitarme. Pero tampoco eso siempre es posible económicamente.

Quiero ver a las personas que quiero. Quiero comer la comida de mi madre. Echo de menos el olor de mi casa.

Sobre todo, echo de menos a mi madre.

Me crio sola, y ahora que se hace mayor quiero poder cuidarla como ella me cuidó a mí. Uno de mis mayores miedos es que le pase algo antes de que pueda volver a verla.

Esa distancia hace que una vida en el exilio, ya de por sí agotadora, pese todavía más.

Cuando la mente empieza a pasarle factura al cuerpo

En algún momento probé con terapia.

Pero cada sesión costaba más de 800 bats (unos 24 dólares). No podía mantenerlo a largo plazo, así que terminé por dejarla.

Con el tiempo, la presión emocional empezó a afectar también mi salud física. Dos veces terminé en el hospital, y en ambas mi estado fue grave.

Estar en un hospital en otro país ya es difícil incluso cuando uno puede pagarlo. Cuando el dinero escasea, la angustia se multiplica.

Después de esas experiencias, dejé de intentar cambiar mi vida de golpe.

Empecé por lo pequeño.

Aprendí a agradecer estar con vida cada día.

Si hacía buen tiempo, lo disfrutaba.

Si terminaba una tarea, me permitía sentir orgullo.

Mentiría si dijera que ya no me preocupa dónde estaré dentro de cinco o diez años. Todavía me preocupa.

Pero intento pasar menos tiempo atrapada en un futuro incierto y más tiempo haciendo lo mejor que puedo con el día que tengo por delante.

A veces todavía me cuesta estar en lugares concurridos. Hay momentos en que me falta el aire o mis emociones cambian de golpe.

Y, sin embargo, curiosamente, cuando salgo a trabajar puedo sumergirme por completo en el trabajo y, de algún modo, salir adelante.

La diferencia es que ahora he aprendido a aceptar esas partes de mí en lugar de luchar constantemente en contra.

También aprendí otra cosa:

No podemos cargar con todo en soledad.

Tener a alguien que escuche, a alguien a quien le importemos, a alguien que simplemente pregunte «¿estás bien?», a veces puede ser una medicina para el alma.

Aquí sigo, todavía lo intento

Cuando llegué al periodismo, era apenas alguien joven que quería escribir la verdad.

Cuatro años después, tras presenciar tantas historias dolorosas, he aprendido que contar las historias de los demás también exige aprender a cuidar de mí.

Todavía no sé cómo será mi futuro.

No sé cuándo el camino me llevará de vuelta a casa.

Pero hay algo en lo que he llegado a creer:

«Mientras sigamos con vida, siempre habrá algo que podamos intentar».

Así que sigo adelante con esa convicción.

Intento pasar más tiempo con quienes me cuidaron y me sostuvieron cuando las cosas se pusieron difíciles. Intento valorarlas mientras todavía están a mi lado.

Y, a lo largo de todos esos días en que anhelo volver a casa, sigo intentando sobrevivir con las dos identidades que llevo dentro: la de periodista y la de ser humano.