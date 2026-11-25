Maksudur Rahman tenía 31 años cuando un reclutador laboral llegó a su ciudad natal en el distrito de Lakshmipur, al sudeste de Bangladesh, con una oferta de trabajo de conserje en Rusia. Casi todas las familias en el distrito tienen a alguien que trabaja fuera del país, así que todo estaba listo. Según una investigación internacional, pidió prestado dinero y le pagó a un intermediario 1.2 millones de takas (cerca de 9800 dólares). Para un hogar como el suyo, eso es una fortuna, pero los salarios prometidos hicieron que la deuda pareciera manejable. Firmó y partió.

Lo que siguió no tenía nada que ver con escobas. Al cabo de semanas, estaba en la primera línea de la guerra de Rusia en Ucrania. A él y a otros tres trabajadores bangladesíes les entregaron un papel con texto en ruso, idioma que no entiende, y les dijeron que firmaran. Luego siguió un campo militar, donde a los reclutas los entrenaron en tácticas de drones, evacuación médica y armas pesadas. Cuando Rahman protestó, un comandante ruso respondió por medio de una aplicación de traducción que su agente lo había enviado ahí. A los trabajadores de su grupo los amenazaron con meterlos presos diez años y con darles una paliza, contó.

Su historia es un caso de estudio sobre cómo funciona este perverso canal de guerra: un agente local, una fortuna prestada, un contrato que nadie puede leer y una guerra que nunca fue parte del trato. Pero para entender cómo un hombre de Lakshmipur terminó en ese campo, es importante ver las realidades en Rusia y qué impulsa estas trampas de reclutamiento.

Una guerra que se queda sin hombres

Rusia tiene un problema de mano de obra, y las cifras son difíciles de ignorar. El reclutamiento por contrato de servicio disminuyó cerca de 20% en el primer trimestre de 2026 comparado con el mismo periodo del año anterior, según un informe internacional publicado por medios ucranianos. Este déficit persiste aunque Moscú ha ofrecido firmar paquetes de hasta 80,000 dólares y condonación de deudas de hasta 140,000 dólares.

De otro lado, periodistas de la BBC y Mediazona estiman que ha habido al menos 300,000 rusos muertos desde que la guerra empezó, el 24 de febrero de 2022, según obituarios locales. Estimados de otras fuentes occidentales ponen las muertes rusas en casi 500,000, con víctimas mortales a razón de 30,000 a 35,000 por mes.

Otro estimado dice que el país necesita 1.5 millones más de trabajadores para estabilizar su mercado laboral, y los propios funcionarios prevén que habrá un déficit de 3.1 millones de personas para 2030. Como reglas de migración más estrictas también han sacado a casi un millón de trabajadores temporales, el Ejército y las fábricas compiten ahora por el mismo universo laboral, cada vez más reducido.

Aunque Rusia no se ha atrevido a otro reclutamiento militar a gran escala como el de septiembre de 2022 —acción que fue muy perjudicial para el régimen y el apoyo local—, los funcionarios hacen de todo para comprar reclutas u obligar a quienes son vulnerables, mayores o simplemente fueron a una estación de reclutamiento para registrarse para ir al frente.

Dadas estas dificultades con la mano de obra, Moscú buscó afuera. Ya ha usado decenas de miles de prisioneros y tres olas de tropas norcoreanas, pero no han sido suficientes.

Un estudio de defensa británico, resumido por un medio ucraniano, dice que la provisión de convictos reclutas probablemente se agotó, y Rusia está ampliando su búsqueda en los países en desarrollo para evitar otra movilización en el país.

Los datos ucranianos cuentan cerca de 29,000 extranjeros que han firmado contratos desde 2022. Un informe dice que el Ejército quiere al menos 18,500 reclutas más en 2026, y nombra a Bangladesh entre sus principales opciones.

Grupos de derechos ven un patrón detrás de estos números. La Federación Internacional para los Derechos Humanos describe un conducto organizado dirigido a migrantes indocumentados, trabajadores precarios y estudiantes extranjeros en tres continentes, y en octubre, Amnistía Internacional acusó a Moscú de reclutamiento engañoso, coercitivo y explotador.

¿Quién acepta esta oferta?

En el sur de Asia, este plan de reclutamiento va más allá de solo Bangladesh. Después del colapso económico de Sri Lanka en 2022 y de la recesión de Nepal, salarios de al menos 550 dólares al mes en Rusia parecían una buena opción, según análisis de la Fundación Observer Research (ORF). A comienzos de 2024, el ministro del Exterior de Nepal admitió que se había reclutado a más de 200 ciudadanos nepalíes. Luego, Katmandú suspendió permisos de trabajo para Rusia después de que numerosos ciudadanos nepalíes murieron en las primeras líneas en Ucrania. Sri Lanka, por su parte, estima que reclutó entre 600 y 700 exsoldados.

Entonces, ¿por qué alguien se arriesgaría? El dinero viene primero. A un soldador, según un informe de relatos de sobrevivientes, le ofrecieron un bono por firmar de 20,990 dólares, un salario de 2664 dólares al mes y una oportunidad de tener la nacionalidad. Para las familias hundidas en deudas, estas cifras pueden ahondar el peligro.

Pero el dinero no es toda la respuesta. A algunos bangladesíes reclutados los indujeron a error, según el informe, mientras otros perdieron un trabajo que necesitaba tener una visa y encontró a un reclutador que esperaba con un contrato que parecía mejor. Algunos nunca pensaron en Rusia: un prisionero dijo que un intermediario uzbeko le había prometido residencia en Italia. Una vez ahí, la opción desapareció, pues a los reclutas les presentaron un contrato en ruso, y quienes dudaron enfrentaron amenazas y violencia, según Fortify Rights and Truth Hounds. Otro informe describió que les confiscaron pasaportes y teléfonos a su llegada.

La puerta legal y el acuerdo perdido

Rusia nunca fue un destino típico para los trabajadores bangladesíes. Esta fuerza laboral entró al país en barco, donde se necesitaban manos capacitadas mientras la guerra agotaba la mano de obra nacional. Inicialmente, se envió ahí a cerca de 56 trabajadores. Luego el flujo aumentó. Según datos de la Unidad de Investigación de Movimientos y de Refugiados (RMMRU), 993 bangladesíes fueron en 2024 y 4,663 en 2025. La Oficina de Empleo y Capacitación de Mano de Obra (BMET) registra 8247 partidas entre 2024 y junio de 2026. La agencia estatal Trabajo y Servicios Extranjeros Limitada de Bangladesh (BOESL) envió apenas 426 de esa cantidad, y se ha informado que esos trabajadores están a salvo; el mercado privado se encargó del resto.

Sin embargo, incluso con este considerable flujo de trabajadores, parece no existir acuerdos laborales firmados entre ambos países. En junio de 2026, durante la visita del ministro del Exterior, Khalilur Rahman, a Moscú, ambos lados simplemente instaron una conclusión temprana de los acuerdos pendientes, que incluyen un acuerdo de recursos humanos y un acuerdo de readmisión. Rusia ha aceptado acelerar una propuesta de 100,000 trabajadores bangladesíes en el término de un año. Un ministro habló de 300,000 a 400,000 trabajadores en cinco años. Por su parte, la embajada bangladesí en Moscú ha pedido a Rusia que impida que los bangladesíes entren al servicio militar.

La falta de un acuerdo formal deja a los trabajadores bangladesíes expuestos y vulnerables a estafas y explotación.

También hay fraude fuera de la guerra. En enero de 2026, 35 trabajadores regresaron de Rusia después tras el término de sus contratos, y dijeron que cada uno había pagado cerca de 700,000 takas (cerca de 5651 dólares).

Agentes, agencias y el precio de un asiento

La ruta de la aldea a los cuarteles pasa por oficinas comunes y corrientes. El batallón de Respuesta Especial de Bangladesh dijo que 30 hombres que huyeron a Rusia en mayo de 2026 pasaron por tres agencias de empleo, Jabal-e-Noor International, RS International, y TS Group. A mediados de octubre, los funcionarios arrestaron a dos presuntos cabecillas y dijeron que un ruso y una kirguisa eran parte de la red, aunque esas afirmaciones no se han confirmado. El Ministerio de Bienestar de los Expatriados dijo al Parlamento que los hombres se fueron con autorización de la Oficina de Empleo y Capacitación de Mano de Obras por medio de agencias autorizadas, que muestra que la documentación por sí sola no prueba nada.

Cuando los hombres llegaron, se repitió el guion. Les quitaron pasaportes y teléfonos. Tras 21 días de capacitación, fueron al frente. Los investigadores dicen que los usaron como carnada para exponer posiciones enemigas a los drones.

Contar muertos sin una cuenta

Fortify Rights y Truth Hounds identificó al menos a 104 bangladesís reclutados a febrero de 2026 y al menos 34 muertos, según información ucraniana, y advirtió que la cifra real probablemente es más alta. Pero el 14 de octubre de 2026, el batallón de Respuesta Especial dijo que 20 de esos 30 habían muerto, que a 17 los mató un ataque de drones en su primer día en el frente y que hay seis aún luchando, según informes de noticias locales.

Estas cifras no se pueden sumar sin más, porque se desconoce si se mezclan y las fuentes difieren: Policía, grupos de derechos humanos y Kiev. Mientras tanto, esas familias esperan sin haber recibido los cuerpos.

Grupos de derechos han instado a Daca a desarticular las redes y a Ucrania a examinar a los combatientes capturados extranjeros para ver si hay señales de tráfico humano. Pero las familias piden que se les rescate, y los editores del mismo diario se han comprometido con el Gobierno a empezar a llevar a los hombres varados a casa.

Sin justicia para las víctimas

Sobre Maksudur Rahman: logró escapar y hoy está en su casa de Lakshmipur, y muestra una placa de identificación militar rusa como prueba de dónde ha estado. Otros de esa misma región de Bangladesh no han regresado a casa. Sajjad, de 20 años, murió después de que lo mandaron a combatir, y su padre, Mohammed Siraj, ahora sostiene una fotografía del lugar donde estaba su hijo. Para Siraj, la justicia no es una abstracción. Es un nombre en un acta de acusación, un cuerpo que enterrar y una respuesta a la pregunta de quién envió a su hijo a la guerra.

En el pueblo, las familias enfrentaron a los agentes de reclutamiento y exigieron saber por qué se estaba entrenando a sus seres queridos para la guerra. Sus preguntas deben plantearse en una corte, no solo en el patio de un pueblo. Mientras los agentes que vendieron estos empleos y el sistema que autorizó su tramitación no se vean obligados a responder, las familias seguirán cargando con una deuda que va más allá del dinero.

El préstamo de Rahman era real, la guerra era real y el trabajo de conserje nunca existió. Un hombre que se fue de casa para ganarse la vida regresó con una placa de identificación de soldado. Y no hay justicia a la vista.