En la ciudad senegalesa de Diamniadio en el departamento de Rufisque, a unos 3o kilómetros de Dakar, capital de Senegal, entre el 28 de mayo y el 4 de junio de 2024, se sentaron las bases de la reforma de la modernización de la justicia. Más de dos años después, la reforma se presenta en las Casas de Justicia. En ese tiempo, todo ha estado atascado en las altas esferas del Estado.

El 13 de noviembre de 2026, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional se negó a aprobar el presupuesto de 2027 del Ministerio de Justicia. El proyecto prevé 85,760 millones de francos CFA (cerca de 142.58 millones de dólares) en créditos de pago (monto máximo que el ministerio autoriza a desembolsar). El 18 noviembre el pleno de la Asamblea revisó el texto, que fue rechazado por los diputados. El presupuesto muestra la paradoja propia de Senegal: las instituciones se atascan en las altas esferas estatales, pero la justicia del día a día avanza, lentamente en los juzgados y las Casas de Justicia.

De las jornadas hasta la revisión, una ley aprobada luego censurada

Les proposiciones resultantes de esas sesiones de justicia se reagruparon en 30 grandes grupos de recomendaciones. Entre otras, una corte constitucional, un juez de libertades y detención, revisión de códigos, la digitalización de procedimientos. Pero el desacuerdo ya era visible en un punto preciso: la presencia del jefe de Estado y del ministro de Justicia en el Consejo Superior de la Magistratura.

El 27 de abril de 2026, la presidencia publicó cuatro anteproyectos de ley en la plataforma Jubbanti, que incluyeron la revisión de la Constitución.

Los diputados de Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad retomaron el texto bajo la forma de propuesta de ley n°17/2026. El Gobierno había convocado a una gran concertación antes de cualquier gran reforma. La Asamblea la aprobó el 29 de junio de 2026 por 129 votos. El presidente Bassirou Diomaye Diakhar Faye anunció un referéndum. Ousmane Sonko, que ocupó la presidencia de la Asamblea cuando Faye dejó el cargo, exigió una promulgación directa.

El 9 de julio, en citación de urgencia del presidente, el Conseil constitucional declaró la ley n°18/2026 contraria a la Constitución. Identificó dos grandes violaciones en el procedimiento. La ley crea nuevo cargos públicos, como la Corte Constitucional, sin prever maneras de financiamiento. La renovación del Consejo Superior de la Magistratura se da al mismo tiempo que su destitución. Como resultado, todavía existe la Corte Constitucional.

El juez de libertades y detención fue anunciado por el jefe de Estado en su discurso de fines de 2025, y se prometieron los textos para el primer trimestre de 2026. La reforma más esperada por los justiciables sigue en el papel.

En las Casas de Justicia, el balance es más concreto. Según Me Moussa Sarr, ministro de Justicia de Senegal, esas casas tramitaron 15,533 expedientes de mediación y conciliación y acompañaron a 30,110 usuarios en sus recorridos. También recuperaron 728.8 millones de francos CFA (1280 millones de dólares) de 989.9 millones (1657 millones de dólares) reclamados. Además, el Estado regularizó la situación de 28 coordinadores que han quedado fuera de la función pública.

En el ámbito digital, la plataforma e-Justice, presentada con el PNUD y probada en la corte de Pikine-Guédiawaye, mostró la desmaterialización en las jurisdicciones pilotos. El proyecto cuesta 10,700 millones de francos CFA (17.91 millones de dólares estadounidenses) entre 2025 y 2029. Pero una plataforma no lo regula todo. A nivel nacional, el país tiene 436 magistrados en funciones, y el número total de puestos se estima en 1324. Este déficit confirma el hecho de que la cuestión del número de jueces sigue completo.

Detención provisional: el verdadero nervio de la guerra

En la detención provisional en ministro de Justicia, Me Moussa Sarr, levantó la voz. En una circular del 10 de julio de 2026, dirigida a los fiscales, se denuncia el uso excesivo de mandatos de detención en litigios civiles o comerciales. Pide privilegiar formas alternativas de normas, sobre todo para casos de estafa o abuso de confianza, y favorecer la libertad cuando las garantías de representación son suficientes.

La conclusión que acompaña esta circular es definitiva. Las directivas anteriores no las aplicaron todos los fiscales, y el ministro alentó en adelante la vigilancia electrónica como alternativa a la prisión. ¿Cuál puede ser el alcance de esa circular? El asunto es inquietante porque son los procuradores y jueces quienes deciden, expediente por expediente, la detención.

Conclusiones muy alarmantes explican la urgencia descrita por el ministro. Según un artículo de Radio Télévision Sénégalaise del 6 de abril de 2026, las prisiones del país tenían 15,912 detenidos para 1o,912 lugares. De ese total, 7064 personas, el 44.5 %, estaban en detención provisional, de los que 458 estaban detenidos más de tres años. Las 3595 gracias presidenciales otorgadas en 2026 son un alivio para los establecimientos, pero no tratan la causa. La causa es la detención antes del juicio. El Gobierno anunció 25,000 millones de francos CFA (41.87 millones de dólares) para nuevas prisiones, con dos establecimientos, en Louga y Malicounda, a partir de 2027.

Presupuesto en alza rechazado por los diputados

Las autoridades competentes comprendieron que esta reforma debe ir acompañada de los medios consecuentes. Como prueba, el presupuesto en créditos de pago pasó de 80.73 millones de francos CFA (134.91 millones de dólares) en 2026 a 85.76 millones de francos CFA (cerca de 142.58 millones de dólares) en 2027, es decir, un aumento del 6.2%. Se repartieron entre el poder judicial de 26.18 a 32.54 millones de francos CFA (es decir de 43.81 a 54.45 millones de dólares), impulsada, en particular, por la dotación del proyecto de Apoyo a la Justicia Civil y Comercial, un aumento de 61% y la administración penitenciaria que retrocede de 5,4%, con un presupuesto que pasa de 30.91 a 29.23 millones de francos CFA (de 51.39 a 48.60 millones de dólares). Una parte del aumento de los gastos por bienes y servicios viene también de una reasignación de puestos, y hay que tenerlo en cuenta en toda comparación.

Los diputados se negaron a seguir. El 13 de noviembre, la comisión de finanzas, ampliada a la de las leyes, rechazó el presupuesto. Criticaron la disminución de los créditos penitenciarios, el uso de órdenes de depósito, la veracidad del marco presupuestario y la entrega tardía de documentos. El propio marco está en tela de juicio, se basa en una ley de finanzas rectificativa de 2026 que ya fue rechazada.

El rechazo no se limita al Ministerio de Justicia. En total, 19 ministerios fueron rechazados en la comisión durante las sesiones del 12 y 13 de noviembre. El ministro Moussa Sarr reconoció el derecho de control de los diputados, pero destacó que un rechazo en comisión no elimina automáticamente los fondos. Algunos ya hablan de una disolución de la Asamblea a partir del 2 de diciembre si el estancamiento persiste.

Senegal tiene un diagnóstico acordado desde las sesiones. Tiene una hoja de ruta, documentos y cifras. Lo que falta es un marco institucional estable para ponerlos en práctica. Mientras las grandes reformas siguen en suspenso, la justicia se reforma con circulares, plataformas y mediación. Estos avances son reales, pero siguen siendo frágiles.

Una justicia confiable, rápida y accesible funciona como una carretera o una red eléctrica: es fundamental para la actividad económica, la confianza y la estabilidad. En Senegal, la cuestión no es solo quién reformará la Constitución, sino quién financiará la justicia en el día a día y si el presupuesto estará a la altura de lo prometido.

El contexto político complica aún más esta situación por la ruptura entre Bassirou Diomaye Faye, presidente de Senegal desde el 2 de abril de 2024, y Ousmane Sonko, presidente de la Asamblea Nacional. Ambos fueron en su momento figuras fundamentales en los programas y proyectos del partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad para alcanzar el poder.