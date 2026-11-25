Desde el 27 de octubre, al menos 20 medios en línea y cuentas en redes sociales en Albania han llevado a cabo un ataque coordinado contra el personal del servicio de verificación de datos albanés Faktoje Center, con sede en Tirana. Como colaborador de Global Voice, desde 2018 Faktoje ha estado fomentando que se asuman responsabilidades en lo referente al derecho a la información y transparencia.

Faktoje y su equipo, sobre todo su directora, Klodiana Kapo, están enfrentando una serie de ataques coordinados de medios que han estado circulando y difundiendo artículos que cuestionan el financiamiento de Faktoje, el manejo financiero y su independencia, con estados financieros disponibles al público para crear dudas sobre la credibilidad de la organización.

Faktoje es un signatario certificado del Código de Principios de la International Fact-Checking Network y del Código Europeo de Estándares de la Red Europea de Normas para la Verificación de Datos. Y ambos requieren altos niveles de transparencia pública al divulgar las fuentes de financiamiento y metodologías de trabajo. Esta campaña coordinada busca socavar el impacto del importante trabajo de Faktoje al utilizar maliciosamente, información financiera que la organización publica voluntariamente, y retirar el contexto y catalogar incorrectamente su influencia.

Faktoje considera que estos ataques están directamente relacionados con sus actividades de verificación de datos por su asociación con Meta, en el contexto de su reciente trabajo en la verificación de información que abarca las protestas y desmiente narrativas engañosas que tienen como objetivo a los activistas.

Desde sus comienzos hace ocho años, Faktoje se ha mantenido al frente de la lucha por la libertad de expresión, periodismo independiente y la integridad de la información en Albania y en la región de los Balcanes, e incluye la participación del Centro de Antidesinformación de los Balcanes Occidentales, la Red Antidesinformación para los Balcanes y el Observatorio Europeo de Medios Digitales a nivel continental.

Faktoje es un respetado miembro de la comunidad de verificación de información internacional. Las autoridades albanesas y las instituciones europeas deben hablar públicamente por los verificadores de información independientes y periodistas, y velar por su seguridad mientras los medios que informar sobre el financiamiento a la sociedad civil deben hacerlo con precisión y contexto.

Global Voices se une a la Red Europea de Normas para la Verificación de Datos y a la Red Internacional de Verificación de Datos y condena vehementemente los ataques sobre su colaborador. Nos pronunciamos en solidaridad con nuestros colegas.