Esta publicación es parte de la serie Spotlight de Global Voices de noviembre de 2026, «La justicia como infraestructura«. En esta edición de Spotlight, Global Voices se ha asociado con el Instituto de Innovación de Derecho de La Haya (HiiL) para resaltar cómo funciona la justicia como infraestructura crítica para cualquier sociedad. Puedes apoyar esta cobertura con una donación.

Imagina que visitas un hospital con una enfermedad muy grave y te das cuenta de que todos los pacientes reciben la misma medicación sin importar sus síntomas. No dudaríamos en considerar esto como una falla del sistema de salud. No obstante, esta situación ficticia se asemeja mucho a cómo se imparte justicia en muchas partes del mundo.

Hemos construido los sistemas de justicia alrededor de instituciones y no de personas, de procedimientos en vez de problemas y de tradiciones legales en lugar de realidades vividas. Medimos el progreso considerando el número de juzgados construidos, jueces designados y leyes promulgadas, sin tener en cuenta si las personas comunes pueden resolver los problemas que se presentan en sus vidas.

Esta obsesión institucional refleja un fallo más profunda en cómo entendemos el desarrollo. La justicia no es solamente un servicio legal o una aspiración moral. Es un elemento esencial para la infraestructura económica y social. Nuestro fracaso colectivo en tratarla como tal está socavando el desarrollo, profundizando la desigualdad y amenazando la estabilidad global. Con el alto nivel de descontento que existe en todo el mundo, la desconfianza en las instituciones, la pobreza y desigualdad, y las crecientes consecuencias de conflictos violentos, necesitamos volver a centrarnos en lo que es necesario para sanar nuestro mundo herido.

La infraestructura que falta en el desarrollo

Cuando los Gobiernos y las instituciones financieras internacionales tratan el tema de infraestructura, la conversación invariablemente involucra rutas, puentes, electricidad y conectividad digital. Estas inversiones son importantes. Pero ¿qué pasa cuando el proyecto de una autopista queda atrapado en disputas territoriales; cuando un pequeño negocio no puede pagar a sus proveedores; cuando una mujer no puede reclamar su herencia o las comunidades no pueden asegurar soluciones para la conservación del ambiente?

La infraestructura física no puede ofrecer los beneficios prometidos cuando las instituciones y mecanismos para resolver las quejas son inaccesibles, ineficaces o poco confiables. La justicia es la infraestructura blanda que permite el funcionamiento de las economías y de las sociedades.

A las empresas les da la seguridad necesaria para la inversión, ejecución de contratos y crecimiento. Protege los derechos de las personas, sus medios de vida y las oportunidades que se les presentan. En las comunidades crea vías pacíficas para abordar las quejas antes de que se conviertan en confrontaciones.

Sin sistemas de justicia funcionales, el desarrollo económico se vuelve frágil y la estabilidad social cada vez más precaria. El Proyecto Justicia Mundial estima que los costos económicos de problemas legales, incluyendo la pérdida de ingresos, los impactos en salud y los gastos en la búsqueda de soluciones, promedian el 1,7% del PBI en los países estudiados.

La magnitud del problema es asombrosa. El informe Justicia para Todos estima que 52oo millones de personas no tienen acceso significativo a la justicia. La investigación de HiiL demuestra que los problemas legales cotidianos son generalizados y que las soluciones efectivas y satisfactorias siguen siendo esquivas. Esta es una crisis de desarrollo.

Cuando la injusticia se vuelve inseguridad

En todo el mundo, los reclamos no resueltos están erosionando lentamente las bases de la cohesión social.

En algunos lugares de África, las disputas por la propiedad de la tierra, los recursos naturales y los derechos comunitarios han generado tensiones recurrentes. En sociedades frágiles y afectadas por conflictos, la ausencia de mecanismos confiables para resolver quejas puede profundizar la desconfianza y reforzar los ciclos de violencia.

Pero los fracasos de la justicia no se limitan a los países en desarrollo. Incluso en las democracias más prósperas que luchan para asegurar que la justicia funciones para todos, existen desde disputas de vivienda y prácticas de empleo discriminatorias hasta representación legal desigual.

Las consecuencias van más allá de los directamente involucrados. Cuando las personas encuentran instituciones que no pueden proteger sus derechos o resolver sus problemas, la confianza en la autoridad pública se deteriora. Cuando las personas enfrentan injusticias, pueden convertirse rápidamente en enemigas del Estado. Y donde las instituciones legítimas fallan, emergen los sistemas alternativos; a veces son mecanismos comunitarios, pero también pueden involucrar coerción, explotación o violencia. No es posible abordar la inseguridad de manera sostenible mientras se ignoran las injusticias que la alimentan.

Esto debería cambiar fundamentalmente cómo los Gobiernos abordan la construcción de la paz y de la seguridad. Las inversiones en el ámbito militar y policial pueden responder a las amenazas inmediatas, pero la justicia accesible puede ayudar a abordar los reclamos antes que se conviertan en crisis de seguridad.

Por lo tanto, la justicia debe entenderse como una infraestructura preventiva, no simplemente como un mecanismo para responder a una mala conducta cuando ya ocurrió.

Qué nos dice la evidencia

Afortunadamente, la evidencia de las operaciones globales de HiiL demuestra que los planteamientos centrados en las personas están transformando el diseño y la prestación de servicios de justicia. En lugar de depender solamente de los tribunales formales o de las perspectivas convencionales para resolver conflictos, las iniciativas comunitarias y los caminos alternativos de justicia se adaptan a las personas allí donde ocurren las disputas.

En Kenia, los resultados de la investigación sirvieron de base para el informe sobre Transformación Social mediante Acceso a la Justicia. Los centros de sistemas alternativos de justicia en Kenia están resolviendo disputas familiares, de tierras y de otros tipos de manera local, protegiendo así la cohesión comunitaria. En Etiopía, los centros de justicia comunitaria dirigidos por el Estado son un puente de unión entre las leyes formales y las tradiciones habituales para ofrecer soluciones rápidas y centradas en la reconciliación. En Nigeria, los centros piloto de justicia comunitaria y las tiendas domésticas de una parada en los estados de Imo y Ogun ofrecen servicios de resolución de conflictos. En Túnez, las plataformas digitales desarrolladas conjuntamente para tratar disputas laborales conectan directamente a trabajadores, empleadores e inspectores para resolver conflictos antes de que escalen.

En lugar de asumir lo que las instituciones necesitan, la pregunta es: ¿qué problemas de justicia tiene realmente la gente y que ayudaría a resolverlos de forma justa?

A través de las encuestas de necesidades y satisfacción de justicia, recopilamos datos de experiencias legales cotidianas en lugar de resultados institucionales. Los datos revelan consistentemente una desconexión significativa entre la oferta y la demanda. En Túnez encontramos que casi uno de cada tres adultos vive un problema legal por año, aunque solo una fracción llega a los tribunales formales. De forma similar, la situación en Nigeria revela necesidades generalizadas en materia de justicia junto con una fuerte dependencia de los mecanismos comunitarios e informales. Estas perspectivas exponen la limitación fundamental de la reforma de la justicia tradicional: expandir la capacidad de los tribunales no basta para resolver el problema. Las personas que enfrentan disputas familiares, territoriales, de empleo o comerciales, raramente buscan litigios prolongados. Necesitan soluciones justas, accesibles, asequibles y oportunas.

Perspectivas similares están dando resultados. En Bangladesh, una iniciativa impulsada por el Gobierno ha reforzado los juzgados locales, lo que ha permitido a las comunidades rurales resolver disputas pequeñas localmente, más rápida y asequiblemente. Estos tribunales resolvieron más del 82% de los casos reportados en un promedio de 25 días, a un costo aproximado de solo 2.70 dólares para los usuarios. En Canadá, el Programa de Justicia Indígena apoya las iniciativas comunitarias que involucran a las comunidades indígenas en diseñar y prestar servicios de justicia culturalmente apropiados que reflejen sus necesidades y sus tradiciones. En Colombia, las Casas de Justicia brindan servicios de justicia formales e informales, ofrecen a las comunidades acceso a información legal, mediación y resolución de conflictos a través de los centros de servicio integrados. Estos ejemplos muestran cómo los servicios de justicia pueden acercarse a las personas y organizarse de diferentes formas para responder mejor a sus necesidades.

Esto no implica que los tribunales tradicionales sean obsoletos, sino que destaca que los tribunales formales son solo un componente más de un ecosistema de justicia saludable. Para servir verdaderamente a la sociedad, una infraestructura de justicia funcional debe integrar instituciones formales con mecanismos comunitarios de confianza, mediación, apoyo legal y servicios innovadores.

De la reforma judicial a la inversión en justicia

Si la justicia es infraestructura, debemos replantearnos cómo la financiamos, la gestionamos y la ponemos en práctica.

En primer lugar, los Gobiernos deben dejar de considerar la justicia como responsabilidad exclusiva del Ministerio de Justicia. Los responsables de la planificación económica, los ministerios financieros, las instituciones de desarrollo, las empresas y las organizaciones dedicadas a la consolidación de la paz tienen interés en la resolución eficaz de conflictos.

Segundo, las inversiones en justicia deben guiarse por datos sobre las necesidades de las personas y los resultados obtenidos. El marco Hacer justicia con Rigor de HiiL enfatiza los datos, las prácticas basadas en evidencia, los servicios escalables, los entornos propicios y la rendición de cuentas.

En tercer lugar, debemos ir más allá de los interminables proyectos piloto de pequeña escala y avanzar hacia las soluciones financieras que muestren resultados y que puedan llegar a poblaciones enteras. El Marco de Financiación de la Justicia dentro del proyecto Coalición de Acción por la Justicia, ofrece propuestas importantes para lograr que los servicios de justica con la persona como eje sean financieramente sostenibles.

Por último, la justicia debe convertirse en parte integral para financiar el desarrollo. Las instituciones financieras internacionales y los socios para el desarrollo deben reconocer que las inversiones en agricultura, infraestructura, emprendimientos, igualdad en la habilidad de las personas para resolver conflictos de manera eficaz. Esto no es un argumento para desviar recursos de las prioridades en desarrollo, sino para hacer que sean más efectivas y sostenibles.

El pilar que no podemos ignorar

El mundo enfrenta crisis entrecruzadas de desigualdad, incertidumbre económica, desconfianza democrática y conflictos violentos. Los Gobiernos están buscando maneras de construir sociedades más resilientes, sin embargo uno de los pilares más importantes de la resiliencia sigue siendo objeto de una ignorancia crónica.

No se puede seguir tratando la justicia como un elemento institucional secundario.

Una sociedad no es resiliente simplemente por tener fronteras sólidas, autopistas de última generación o mercados financieros en alza. Una sociedad es resiliente cuando sus habitantes confían en que sus reclamos se tratarán con justicia, sus derechos se protegerán y los conflictos se resolverán sin violencia.

La pregunta ya no es si podemos permitirnos invertir en una justicia dedicada a las personas; debemos preguntaros si podemos permitirnos las consecuencias sociales y políticas de que no sea así. Este artículo destaca los argumentos a favor de la justicia, evidencia lo que sí da buenos resultados y nos muestra una hoja de ruta de lo que debemos hacer para que la justicia funcione en nuestras sociedades.