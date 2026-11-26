En las alturas de Pétion-Ville, a más de 1500 metros sobre el nivel del mar, está el municipio de Kenscoff. Esta zona rural a solo 20 kilómetros (12,4 millas) al sureste del centro de Puerto Príncipe es una especie de contradicción idílica. Su impresionante paisaje está dominado por pinos y crestas montañosas, salpicado de jardines en terrazas y campos agrícolas que abastecen de frutas, verduras y flores a mercados, cadenas de supermercados y restaurantes de Puerto Príncipe. Sin embargo, por su gran altitud, también puede ser mucho frío y tener mucha niebla, y el sol suele ponerse ya a las cinco de la tarde.

La mayoría de quienes viven en Kenscoff son campesinos, aunque algunos haitianos acomodados, en busca de más paz, tranquilidad y aire fresco, han optado por dejar las zonas urbanas cercanas de Puerto Príncipe y Pétion-Ville para disfrutar del encanto pastoral y el espíritu comunitario de la zona.

Kenscoff era famoso por sus eventos recreativos, a los que la gente acudía para pasar el día, comer fritay (frituras), montar a caballo y visitar el fuerte Jacques, principal sitio histórico de la zona. Los visitantes también frecuentaban el Ranch le Montcel, ahora cerrado temporalmente (se quemó durante violencia de pandillas en 2025), y el Chalet Le Refuge, centro recreativo, social y gastronómico que en su día fue popular y que ahora también está cerrado.

Pero ese era un Kenscoff diferente, antes de que las pandillas armadas atacaran la localidad en dos episodios mortales este año, entre el 7 y el 8 de julio y entre el 23 y el 24 de agosto, en los que incendiaron casas, mataron a 164 personas, y secuestraron y desplazaron a otras. Al igual que muchas otras regiones del país, la comunidad de Kenscoff pasó repentinamente de una vida cotidiana pacífica a verse sometida a extorsión por parte de elementos criminales.

Todo comenzó hace dos años, cuando la zona empezó a verse afectada por los intentos de las pandillas de invadir las montañas y establecer bases ahí, intentos frustrados por la vigilancia de las brigadas de autodefensa de los lugareños, con la ayuda de la Policía y el Ejército haitianos. Aun así, cada vez que se producían estos ataques, mataban a varios civiles y otros abandonaban sus hogares en busca de refugio en el centro de Pétion-Ville, menos expuesto a la violencia de las pandillas.

Según un informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) sobre las dos masacres, la indiferencia mostrada por el Gobierno y los altos funcionarios de seguridad, pese a las advertencias, contribuyó a agravar la magnitud de las pérdidas.

El 18 de septiembre, casi un mes después del segundo ataque, la abogada, activista de derechos humanos y directora de programas de la RNDDH, Rosy Auguste Ducéna, detalló lo ocurrido durante su participación en el programa «Se Sa NOU VLE», que presenta Rudy Thomas Sanon en el canal de YouTube «Team Rudy Officiel«.

Según explicó, para su investigación, la RNDDH reunió testimonios de diversas autoridades locales, como el alcalde interino y su subjefe de gabinete, el juez de paz (juez de distrito) y su adjunto, el jefe de Policía, agentes policiales, miembros de las brigadas de autodefensa y unas cien víctimas y sus familiares que lograron sobrevivir.

Pero estas dos masacres no fueron las primeras experiencias de Kenscoff con este tipo de violencia. La localidad sufrió su primer ataque entre el 27 y el 29 de enero de 2025, lo que obligó a muchas personas a huir a la municipalidad de Kenscoff en busca de refugio. Allí estuvieron hasta la Pascua de 2026, cuando el alcalde interino las reubicó en la escuela Afè Nèg Konbit, en la zona de Robin, que se consideraba relativamente segura. Como demostró más tarde el terror de los días 7 y 8 de julio, señaló Ducéna, esto resultó ser una falsa sensación de seguridad:

Jou 7 jiyè 2026 la, popilasyon an rete yo wè bandi yo ap koupe pye bwa, yo itilize pye bwa sa yo pou yo fè barikad, e yo pa konprann poukisa. Se pa la swit lè masak la pral vin pase lannwit 7 pou louvri 8 jiyè, ke yo pral konprann yo te fè barikad sa yo pou te anpeche vehikil blende la polis yo rive nan lokalite Robin. Nan sware 7 pou louvri 8 jiyè sa, yo atake plizyè zòn ki fè pati lokalite Robin.

El 7 de julio de 2026, la población vio repentinamente a los bandidos talando árboles y utilizándolos para construir barricadas, y no entendía por qué. No fue sino hasta después de la masacre, que ocurrió durante la noche del 7 al 8 de julio, que se dieron cuenta de que los bandidos habían construido esas barricadas para impedir que los vehículos blindados de la Policía llegaran a la zona de Robin. Durante esa noche, atacaron varias zonas que forman parte de Robin.

Agregó:

Yo touye moun, yo itilize kadav moun yo kòm barikad yo mete bò kote bwa yo te itilize kòm barikad yo tou. Apre sa yo rantre nan kan ki andedan lekòl la, yo tire sou moun, yo boule moun tou vivan, yo touye moun yo pike dife sou kadav yo, yo boule zafè moun yo andedan espas la.

Mataron gente y usaron los cadáveres como barricadas junto a los árboles. Luego entraron en el campamento de la escuela, dispararon contra la gente, quemaron vivas a varias personas, mataron a otras y prendieron fuego a sus cuerpos, y quemaron sus pertenencias dentro del recinto.

Después de esto, explicó Ducéna, la comunidad intentó recuperarse, pero comenzaron a circular persistentes rumores sobre otro posible ataque de la pandilla liderada por Didier Chérisme, conocido como «Didi» o «IZO 2″, miembro de la coalición criminal Viv Ansanm.

Los rumores de una segunda masacre planeada cobraron tanta fuerza que, el 27 de julio, el jefe de la comisaría de Kenscoff envió un informe a sus superiores en el que solicitaba vehículos blindados adicionales. Justo al día siguiente, envió un segundo informe en el que pedía reforzar la capacidad operativa de la comisaría de Kenscoff.

A pesar de estas dos solicitudes urgentes, la comisaría de Kenscoff no recibió apoyo logístico ni refuerzos de personal, lo que facilitó que la pandilla atacara la localidad el 23 y 24 de agosto. La Policía se vio superada en número y no tenía los vehículos necesarios para enfrentar el ataque. Según Ducéna, la información recopilada indicaba que se estaba preparando una masacre a gran escala, «pero no hubo respuesta, absolutamente ninguna respuesta».

El informe de la RNDDH señala que, apenas unos días antes de la masacre, el alto mando policial había reducido en casi un 60% el número de agentes asignados a Kenscoff. También redujo los vehículos blindados disponibles para la comisaría.

Mientras tanto, días antes de la masacre, los bandidos se infiltraron en la zona con la ayuda de algunos lugareños. También utilizaron drones de vigilancia para seguir los movimientos de la comunidad y rastrear la presencia de las fuerzas del orden. El ataque comenzó alrededor de las 22:00 horas del 23 de agosto y continuó hasta el día siguiente, mientras los miembros de la pandilla rodeaban el centro de Kenscoff, y se abrían paso por varios barrios antes de entrar en el centro de la localidad.

A medida que avanzaban, cometieron múltiples atrocidades y realizaron maniobras de distracción para hacer creer a la Policía que estaban atacando varias zonas al mismo tiempo. Esto obligó a los agentes a intervenir en distintos lugares cada vez que las pandillas realizaban ataques rápidos. Así, a los bandidos les resultó más fácil infiltrarse en el corazón de la localidad.

Como concluyó Ducéna:

Sa vle di n ap pale la ke bandi yo ap fè se de operasyon ki byen kalkile, byen chapante, byen prepare.

Esto significa que estamos hablando de operaciones de los bandidos que están bien calculadas, bien estructuradas y bien preparadas.

Una vez que las pandillas llegaron a las inmediaciones de la comisaría y de la municipalidad de Kenscoff, la situación empezó a deteriorarse gravemente. «A partir de ese momento», señaló Ducéna, «desataron la violencia contra la población de Kenscoff. Ni la edad, el género, las discapacidades ni las vulnerabilidades de las personas los detuvieron en su furia ni en su deseo de matar a toda costa».

La pesadilla continuó esa noche cuando los atacantes entraron en la iglesia L'Âge de la Nouvelle Alliance, que servía de refugio a personas ya desplazadas por masacres anteriores. Ducéna está convencida de que la pandilla sabía que allí había refugiados, y se cometieron muchas atrocidades. Como en la masacre de julio, los miembros de la pandilla mataron a lugareños, hirieron y quemaron vivos a otros, violaron a mujeres y niñas e incendiaron casas, autos y motocicletas.

La matanza continuó hasta alrededor de las 03:00 horas, cuando un grupo de policías y miembros de comités de vigilancia intervino y logró limitar los daños adicionales. A pesar de verse obligadas a retirarse, las pandillas secuestraron a más de 60 personas, incluidos mujeres, niñas, bebés, enfermos y personas mayores.

Unos días después, gracias a la mediación de un civil llamado Luckson Jean (también conocido como «Frè Luckson»), que dirige un centro infantil, y al apoyo de UNICEF, varios niños y bebés fueron liberados. Sin embargo, decenas de personas siguen retenidas como rehenes, bajo la amenaza constante de ser ejecutadas si la Policía interviene.

Unos días después de la masacre de Kenscoff, la Policía Nacional de Haití, con el apoyo de vehículos blindados y de la empresa militar privada Vertus Global (propiedad de Erik Prince), llevó a cabo operaciones para despejar la zona de pandillas armadas con helicópteros y drones. Según un informe de la propia Policía de Haití, seis rehenes fueron liberados, y varios miembros de las pandillas resultaron gravemente heridos o muertos. Sin embargo, la Policía aún no ha dado información sobre las demás personas tomadas como rehenes. Por ahora, la vida en Kenscoff está volviendo poco a poco a la normalidad, pero el miedo persiste en la mente de la gente.

En la zona metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores, la situación de seguridad sigue siendo peligrosa, especialmente en la comuna de Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe.

El 18 de octubre, la pandilla liderada por Claudy Célestin (también conocido como «Chen Mechan»), que también forma parte de la coalición criminal Viv Ansanm y controla la zona de Hoya de Enriquillo, tendió una emboscada a una unidad de soldados salvadoreños con una combinación de disparos y cócteles Molotov. Los soldados se desempeñaban como técnicos de aviación militar en la Fuerza de Represión de Pandillas, autorizada por Naciones Unidas.

Desde entonces, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha desplegado importantes recursos en un intento por rescatar a los cuatro soldados desaparecidos y ha prometido una respuesta contundente contra la pandilla si los hombres no aparecen con vida. Por su parte, las fuerzas de seguridad nacionales de Haití, como Policía, el Ejército y la Fuerza de Represión de Pandillas, han llevado a cabo operaciones al noreste de la capital contra la pandilla de Célestin, y contra la pandilla 400 Mawozo, liderada por Wilson Joseph (conocido como «Lanmò San Jou»), su principal aliada.

Según testigos presenciales e informes difundidos por emisoras de radio locales, mataron a los cuatro soldados, aunque a comienzos de noviembre, ni las autoridades haitianas ni la Fuerza de Represión de Pandillas lo habían confirmado.

El 4 de noviembre, durante una operación en la zona de Hoya de Enriquillo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, la Policía Nacional de Hatí, con el apoyo de la Fuerza de Represión de Pandillas, logró entrar en la zona donde ocurrió el ataque. Allí, la Policía encontró el vehículo de los salvadoreños completamente calcinado. Las operaciones continúan en Croix-des-Bouquets y otras zonas con las fuerzas locales y la participación activa de los refuerzos salvadoreños.

Ya hay más de 2000 soldados salvadoreños desplegados sobre el terreno. Esta presencia militar ha despertado esperanza entre los haitianos, que han sufrido el terror de las pandillas durante casi seis años sin interrupción.