Esta publicación es parte de la serie Spotlight de Global Voices de noviembre de 2026, «La justicia como infraestructura«. En esta edición de Spotlight, Global Voices se ha asociado con el Instituto de Innovación de Derecho de La Haya (HiiL) para resaltar cómo funciona la justicia como infraestructura crítica para cualquier sociedad. Puedes apoyar esta cobertura con una donación.

El 6 de noviembre de 2026, el territorio chino de Macao registró su primera condena en virtud de la ley de seguridad nacional de la ciudad. El condenado fue Au Kam San, exlegislador de 69 años, y lo sentenciaron a 12 años y medio de prisión. La Corte de Primera Instancia de Macao llevó adelante el juicio a puertas cerradas. Observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos han cuestionado el veredicto y lo han calificado de «proceso judicial fraudulento«, en el que hubo «graves violaciones de su derecho a un juicio justo».

El caso plantea interrogantes más amplias sobre cómo se administra justicia en Macao y si sus tribunales ofrecen un mecanismo justo y transparente para cuestionar las decisiones del Estado.

Au ocupó un escaño en la legislatura de Macao durante más de 20 años y, tras retirarse en 2021, continuó expresándose públicamente como comentarista de actualidad, con opiniones críticas y contundentes.

Fue condenado por subversión del poder del Estado, tres cargos por establecer contacto con organizaciones extranjeras con el propósito de poner en peligro la seguridad nacional y un cargo por violación de la confidencialidad.

Según un comunicado de la corte, el juicio a puertas cerradas se celebró el 16 y 18 de septiembre. Au fue procesado en virtud de la ley de seguridad interna de Macao, que se promulgó el 3 de marzo de 2009 y se endureció en 2023.

Fue acusado de colaborar con organizaciones extranjeras hostiles para recopilar y difundir «numerosas propuestas políticas claramente impregnadas de [la intención de] subvertir el poder del Estado», y de contribuir a recopilar y difundir información falsa destinada a incitar al odio contra el Gobierno central, derrocar y socavar el sistema nacional fundamental establecido por la Constitución china, provocar que países extranjeros adopten medidas hostiles contra China y Macao, e interferir en las elecciones para jefe ejecutivo de Macao de 2024.

Familiares de Au, representantes de varios medios y decenas de ciudadanos asistieron a la audiencia pública en la que se dictó la sentencia.

Cheng Miu-shan, esposa de Au, respondió a la sentencia con una carta abierta, en la que afirmó que la audiencia a puertas cerradas y la lectura pública de la sentencia respondían a motivaciones políticas y constituían una persecución infundada destinada a humillar y desacreditar a su esposo.

Cherry Au, hija de Au, defendió la inocencia de su padre durante una entrevista con el medio británico The Independent:

«Lo que más me entristece es ver cómo el mismo Gobierno al que sirvió durante tantos años lo presenta como un villano», dijo . «Espero que la gente recuerde a la persona que conoció a lo largo de su trayectoria, las razones por las que depositaron su confianza en él y lo eligieron una y otra vez. En este momento está sufriendo una profunda injusticia. Espero que quienes recuerdan sus años de servicio lo apoyen».

Au Kam San permanece detenido desde su arresto en julio de 2025. Inicialmente, se le imputaron tres cargos de «subvertir el poder del Estado», tres cargos por «establecer contactos con organizaciones, grupos o personas fuera de la Región Administrativa Especial de Macao para cometer actos que pongan en peligro la seguridad nacional» y un cargo por «violación de la confidencialidad».

Tras la audiencia a puertas cerradas, la corte redujo de tres a uno los cargos por subversión.

Tras la lectura pública de la sentencia, la corte emitió un comunicado de prensa en el que destacó que había designado un abogado para defender a Au y que, durante el juicio, no cuestionó la mayoría de los hechos y reconoció que su colaboración y conspiración con múltiples organizaciones del extranjero constituían un delito.

La corte también señaló que Au no dejó de colaborar con organizaciones extranjeras y del exterior para subvertir el poder del Estado, incluso después de la reforma de la ley de seguridad nacional de Macao en 2023. Esta modificación amplió la definición de los actos subversivos, que pasó de contemplar el uso de «medios violentos» a incluir «cualquier medio ilegal», con el objetivo de acercar la legislación a la versión de 2020 de la ley de seguridad nacional de Hong Kong.

Sin embargo, la hija de Au declaró a la prensa que a su padre se le había impedido mantener contacto con su familia y acceder a un abogado particular que lo representara ante la corte.

Michael Polak, director de Justice Abroad, que representó a Au para presentar una denuncia formal ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, calificó el juicio contra Au de «farsa», basada en «acusaciones fabricadas». Según Polak, este proceso situó a Macao «a la altura de los Estados más represivos del mundo, donde el poder ejecutivo tiene la facultad de encarcelar a quienes discrepan y sin el menor atisbo de un proceso judicial legítimo y justo».

En una declaración tras a la lectura pública de la sentencia contra Au, Polak también criticó que la «audiencia» a puertas cerradas hubiera impedido cualquier examen de las supuestas pruebas presentadas por las autoridades de Macao. Esto creó un escenario en el que podían presentar cualquier cosa, o incluso no presentar nada, ante la corte, lo que hizo inevitable una condena.

La Unión Europea también emitió un comunicado en el que criticó la condena por considerarla una muestra del «deterioro del pluralismo político y la libertad de expresión» en Macao. Asimismo, expresó su preocupación por la celebración del juicio a puertas cerradas:

«Lamentamos que se haya restringido el acceso del público, la prensa y los diplomáticos. Tras su arresto el 30 de julio de 2025, Au Kam San permaneció casi un año detenido e incomunicado».

Dado que Au tiene ciudadanía portuguesa, Polak instó a Portugal y a la Unión Europea a ejercer presión para lograr su liberación.

Au Kam San, docente jubilado, es un destacado activista prodemocracia. Tras el movimiento prodemocracia de 1989, fundó junto con otras figuras del movimiento, como António Ng Kuok Cheong, el Comité Conjunto para el Desarrollo Democrático de Macao, con el objetivo de «responder al movimiento democrático chino y promover el desarrollo democrático de Macao». Hasta 2021, organizaron y participaron en actividades anuales para conmemorar las protestas y la masacre de la plaza de Tiananmén del 4 de junio de 1989. Ese año, las autoridades de Macao prohibieron la vigilia en memoria de Tiananmén, coorganizada por Au, con el argumento de que el acto incitaría a la subversión del poder del Estado.

Au comenzó su trayectoria en el servicio público como concejal municipal de Macao, cargo que ocupó entre 1993 y 2001. En las primeras elecciones al Consejo Legislativo celebradas tras la reunificación de Macao con China en 1999, Au y Ng formaron la alianza política denominada «Nuevo Macao Democrático», que ganó la contienda en su circunscripción con el 21% de los votos.

Au fue reelegido en cuatro ocasiones y permaneció en el cargo hasta 2021, cuando anunció su retiro. Ese mismo año, la Comisión Electoral descalificó a 21 candidatos que se presentaban a las elecciones legislativas, basándose en un fallo de la Corte de Segunda Instancia de Macao que respaldó la decisión de las autoridades de prohibir las conmemoraciones del incidente de Tiananmén del 4 de junio, al considerarlas subversivas.