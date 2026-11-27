Esta entrevista es parte de una serie de artículos sobre el funcionamiento del programa de subvenciones de Digital Spark, dentro del proyecto Mecanismo de Apoyo Regional EECA, implementado por la Fundación Metamorfosis y TechSoup, en sociedad con CIVICUS y bajo la Iniciativa Democracia Digital (IDD) que informa sobre países en desarrollo. Global Voices lo reproduce como parte de un acuerdo para compartir contenido.

Montenegro está en proceso de incorporarse a la Unión Europea; por el momento el objetivo es completarlo en 2028. El informe de 2025 de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (CEPE), señala que el país ha logrado avances significativos en adecuar su marco jurídico y normativo en materia ambiental, y gran parte de su legislación nacional, con las directivas de la Unión Europea.

Sin embargo, algunos problemas persisten, como la gestión de residuos y una tasa de reciclaje muy baja (menos del 2%) muy por debajo del objetivo del 50% de la Unión Europea.

El diputado austríaco Thomas Waitz (Greens/EFA), presidente de la delegación ante la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación Unión Europea-Montenegro, dijo en entrevista con The New Union Post que se han logrado “mejoras enormes” en Montenegro, y cita como ejemplo el cierre de más de cien vertederos ilegales durante el último año. “Es un gran esfuerzo para tan pequeño país. Sin embargo, no es suficiente ya que existen todavía otros 500 vertederos, y si la expectativa es que los limpien todos hubiera sido imposible”.

Mientras que políticos y agencias internacionales discuten cómo Montenegro podría acercarse al objetivo y controlar el desecho de basura, los ciudadanos comunes están tomando medidas prácticas para mejorar la situación.

Este artículo de Digital Spark se centra en la organización EkoGard, y la gran cantidad de personas que participa con sus iniciativas y que, paso a paso, tratan de hacer de Montenegro un país más limpio.

Global Voices entrevistó al fundador y director general de la organización, Senad Pepić, sobre el impacto de Digital Spark y su iniciativa comunitaria.

Global Voices (GV): Cuéntenos sobre su organización y por qué decidió participar en el proyecto Digital Sparks.

Senad Pepić (SP): EkoGard was built through years of work on the ground, not in an office. It grew out of the Očistimo Rožaje initiative, where we spent six years building a strong community of people ready to take action. We started with illegal dumpsites, but our work gradually expanded to other environmental and social issues affecting everyday life. We organized cleanups, worked with young people, launched campaigns, and encouraged residents to tackle problems that kept coming back. We joined Digital Spark because we wanted to bring what we learned in the field together with digital tools and data. We hoped to show a fuller picture of the problems and change how people talk about them. EkoMapa grew out of that idea as a natural next step in our work.

Senad Pepić (SP): EkoGard se creó después de años de trabajo en el terreno, no en una oficina. Surgió de la iniciativa de Očistimo Rožaje, en la que dedicamos seis años a construir una comunidad sólida de personas dispuestas a pasar a la acción. Empezamos con los vertederos ilegales, pero nuestro trabajo se fue ampliando poco a poco a otros problemas ambientales y sociales que afectaban la vida cotidiana. Organizamos limpiezas, trabajamos con jóvenes, iniciamos campañas y animamos a los vecinos a abordar los problemas que se repetían una y otra vez, Nos unimos a Digital Spark porque queríamos combinar lo que habíamos aprendido en el campo con herramientas digitales y datos. Esperábamos ofrecer una visión más completa de los problemas y cambiar cómo la gente se habla al respecto. EkoMapa surgió de esa idea como el siguiente paso natural en nuestro trabajo.

GV: ¿Qué problema en su comunidad los impulsó a emprender este proyecto?

SP: One cleanup in particular made us rethink our approach. We cleared an illegal dumpsite beside a rural road, in an area where residents had no suitable place to dispose of their waste. The nearest legal disposal point was about six kilometers away. After the cleanup, we asked for a waste container to be installed and were promised that the problem would be addressed. Three years passed; the container was never installed, and the dumpsite returned. Its return changed how we saw similar sites elsewhere. We had photos, posts, and letters from other areas, but no way to see the full extent of the problem or how it related to gaps in waste collection services. We wanted to map these places and understand the conditions in each settlement. Doing that gives us a way to show local institutions where waste disposal services are lacking and talk about what needs to change.

SP: Una limpieza en concreto nos llevó a replantearnos nuestro planteamiento. Despejamos un vertedero ilegal junto a una carretera rural, en una zona donde los vecinos no tenían un lugar adecuado para deshacerse de sus residuos. El punto de recogida legal más cercano estaba a unos seis kilómetros de distancia. Tras la limpieza, solicitamos que se instale un contenedor de residuos y nos prometieron que lo harían. Pasaron tres años y el contenedor nunca se instaló. El vertedero volvió a aparecer. Esta reaparación cambió nuestra forma de ver situaciones similares en otros sitios. Teníamos fotos, publicaciones y cartas de otras zonas, pero no había forma de tomar conciencia del alcance total del problema ni de cómo se relacionaba con las deficiencias en los servicios de recojo de residuos. Queríamos delimitar estos lugares y entender las condiciones de cada asentamiento. Eso nos permite mostrar a las instituciones locales dónde faltan servicios de gestión de residuos y hablar de lo que hay que cambiar.

GV: ¿Cuáles son los cambios o actividades más importantes que la organización implementó durante su participación en el proyecto?

SP: Before this project, EkoGard organized cleanups, worked with young people, held educational activities, ran campaigns, and drew attention to local problems. Through Digital Spark, we began collecting and analysing what we saw in the field more systematically. EkoMapa started as a map of illegal dumpsites, but it grew into a tool for understanding environmental conditions across the community. We decided to look at conditions settlement by settlement, so we could connect the problems we found with the services available to residents. We also developed a model that uses the information we collect to assess environmental risks and gaps in local services in each settlement. It helps us spot patterns, compare needs across settlements, and discuss what the data shows with local institutions.

SP: Antes de este proyecto, EkoGard organizaba limpiezas, trabajaba con jóvenes, emprendía actividades educativas, iniciaba campañas y llamaba la atención sobre los problemas locales. A través de Digital Spark, comenzamos a recopilar y analizar de forma más sistemática lo que observábamos en el terreno. EkoMapa comenzó como un mapa de vertederos ilegales, pero se convirtió en una herramienta para entender las condiciones ambientales en toda la comunidad. Decidimos analizar la situación de cada asentamiento para poder relacionar los problemas que encontrábamos con los servicios disponibles para los lugareños. También desarrollamos un modelo que utiliza la información que recopilamos para evaluar los riesgos ambientales y las carencias en los servicios locales de cada asentamiento. Esto nos ayuda a detectar patrones, comparar necesidades entre los distintos asentamientos y debatir con las instituciones locales lo que muestran los datos.

GV: ¿Cómo influyó su participación en el proyecto en los beneficiarios de su organización y en la comunidad a la que prestan servicio? Por favor, denos ejemplos.

SP: Our activists now have a practical tool and a clearer way to document what they find. We can use that information in public campaigns and make a stronger case for change. For residents, we can now show how the problems they face relate to the services available in their settlements. Organizations from other towns and countries have also shown interest in using the tool to understand conditions in their own communities and involve residents in finding solutions. The local waste management company has also recognized that the information could be useful in its work. For now, the clearest changes are in how our activists work and in the conversations we have begun with other organizations and local institutions. Changes on the ground will take longer.

SP: Nuestros activistas tienen ahora una herramienta práctica y una manera más clara para documentar lo que descubren. Podemos utilizar esta información en campañas públicas y defender con más fuerza la necesidad de un cambio. En cuanto a los vecinos, ahora podemos mostrarles cómo los problemas a que enfrentan están relacionados con los servicios disponibles en sus comunidades. Organizaciones de otras ciudades y países también han mostrado interés en utilizar la herramienta para comprender la situación de sus propias comunidades e involucrar a los lugareños a buscar soluciones. La empresa local de gestión de residuos también ha reconocido que la información podría ser útil para su trabajo. Por ahora, los cambios más evidentes se observan en la forma de trabajar de nuestros acivistas y en las conversaciones que hemos iniciado con otras organizaciones e instituciones locales. Los cambios sobre el terreno tardarán más tiempo en producirse.

GV: ¿Cómo han cambiado sus conocimientos, su conciencia y su experiencia en democracia digital y espacio cívico por participar en el proyecto?

SP: Through the project, we learned that giving people a way to report a problem is only a first step. They also need to know why we collect the information, what we will do with it, and how it might lead to change. The training on how to reach people and communicate more clearly was especially useful. It made us think about the words we use and how to talk about problems without making people feel powerless. For us, digital democracy means residents can help identify problems and take part in finding solutions. When we collect, check, and present what they tell us clearly, it can inform our campaigns and conversations with institutions. It also helps us ask for clearer answers.

SP: Gracias al proyecto, aprendimos que ofrecer a las personas una manera de dar a conocer un problema es solo el primer paso. También necesitan conocer por qué recopilamos la información, cómo la usaremos y cómo esos datos pueden generar cambios. El entrenamiento sobre cómo llegar a la gente y cómo comunicar más claramente fue especialmente útil. Nos llevó a reflexionar sobre las palabras que usamos y cómo hablamos de nuestros problemas sin que la gente se sienta impotente. Para nosotros, la democracia digital significa que los lugareños pueden ayudar a identificar problemas y tomar parte en la búsqueda de soluciones. Cuando recopilamos, revisamos y presentamos lo que nos dan a conocer, todo eso nos puede servir de base para nuestras campañas y conversaciones con instituciones. También nos ayuda para pedir respuestas más claras.

GV: ¿Cuáles son las lecciones y experiencias más valiosas que se llevan de este proyecto?

SP: The most valuable lesson is that technology cannot solve a problem on its own. It can help us see what is happening across a community, but it cannot replace fieldwork, talking with residents, or working with institutions. Finding a problem on a map is just the beginning. We also need to understand why it happened. If we only deal with what we can see, the same problem is likely to return. When we bring the data together with people’s experiences, we can start to propose solutions that meet their needs. That is what we will take into our future work: listen, look for patterns and causes, and use what we learn to push for change.

SP: La lección más importante es que la tecnología por sí sola no puede resolver un problema. Puede ayudarnos a ver qué es lo que está pasando en una comunidad, pero no puede reemplazar el trabajo de campo, las conversaciones con los lugareños o el trabajo con las instituciones. Encontrar un problema en el campo es solo el inicio. También debemos entender por qué pasó. Sí solo nos dedicamos a lo que podemos ver, el problema seguramente va a volver a surgir. Cuando unimos los datos con las experiencias de las personas, podemos comenzar a proponer soluciones que cubran sus necesidades. Eso es lo que incorporaremos a nuestro trabajo futuro: escuchar, buscar patrones y causas y utilizar lo que aprendimos para forzar el cambio.

GV: ¿Qué sigue? ¿Cómo aplicarán los conocimientos y las habilidades digitales que han adquirido en su trabajo futuro y dentro de su comunidad?

SP: Our next step is to present our findings to the local government and make the case for better planning of waste collection and other local services. We want to draw attention to settlements that have been overlooked for years and follow up on how institutions respond. We are already applying what we learned to EkoGard’s wider work, especially our campaigns and how we involve residents. Together with other organizations from Montenegro, we are preparing a campaign to establish a National Eco Line, a nationwide channel for reporting environmental problems and following up on how the responsible authorities respond. We know the results may take time, so we will keep working with other organizations and local institutions.