Este reportaje de Leocadia Bongben se hizo con el apoyo de Earth Journalism Network, de Internews.

Dede Sluk, de 35 años y padre de tres hijos, está sentado, pensativo, frente a su casa de tablones, con las redes de pesca colgadas en una esquina. Se pregunta cómo conseguir pescado para su familia y preparar a sus hijos para la escuela. Sluk vive en la aldea de Grand Batanga 2, en Kribi, al sur de Camerún. Como a muchos pescadores de la zona, le indigna no poder llegar hasta los peces que hay más allá de las plataformas marinas.

Dijo: «No tenemos acceso a las zonas con más peces. El Batallón de Intervención Rápida, unidad especial del Ejército que custodia la plataforma petrolera, nos prohíbe el paso».

Según el informe de 2023 de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, el petróleo y el gas aportaron 774,510 millones de francos CFA (unos 1300 millones de dólares) al presupuesto de Camerún. Sin embargo, estas plataformas amenazan la biodiversidad y comprometen el bienestar de las comunidades costeras e indígenas.

Las plataformas marinas de petróleo y gas son enormes estructuras que sirven para explorar, perforar, extraer y procesar crudo y gas natural de las capas rocosas que hay bajo el lecho oceánico. Algunas requieren instalar tuberías. Las llamas amarillas y el humo de la terminal marina de Ebome, que operan Perenco y la Sociedad Nacional de Hidrocarburos de Camerún al oeste de Grand Batanga, se ven desde la costa de Kribi, a 6,5 kilómetros de distancia.

Hay otras dos plataformas en la zona. Una es la instalación marina Sanaga 2 cerca de Kribi, conectada mediante tuberías submarinas con tierra firme en Bipaga. La otra es la terminal Kome-Kribi 1, al oeste del puerto de Kribi: construida en 2003, la gestiona la Cameroon Oil Transport Company y forma parte del oleoducto Chad-Camerún. Por su parte, Hilli Episeyo, operado por Golar LNG, Perenco y la Sociedad Nacional de Hidrocarburos de Camerún, se retiró en julio de 2026, tras ocho años de actividad.

Entre las plataformas que generan preocupación figuran las de Perenco, empresa franco-británica de peso en el sector del petróleo y el gas. Amigos por la tierra la ha calificado de multinacional poco transparente por los derrames de crudo, los vertidos de aguas residuales, la quema de gas y los oleoductos antiguos que atraviesan ríos. Una investigación de Info Congo también señaló a Perenco por la quema de gas y los riesgos ambientales que ponen en peligro el ecosistema costero y la salud de las comunidades locales.

Las bolas de alquitrán halladas en un zona marina protegida, los delfines y ballenas varados en la costa y la escasez de pescado son los costos ocultos de la explotación marina de petróleo y gas. Además, parecen frenar el avance de Camerún hacia la meta 30×30 para los océanos, fijada en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

Plataformas petroleras y escasez de pescado

Laure Ndingue, de 50 años y madre de cinco hijos, asó pescado durante más de diez años en la playa de Grand Batanga. Sabe que frente a su brasero de carbón, mar adentro, se levanta una plataforma de petróleo y gas.

Así lo recuerda: «Cuando yo era chica, seis corvinas se vendían por 500 francos CFA (0,85 dólares). Después el precio subió a mil francos CFA (1,70 dólares) y ahora está en 5000 francos CFA (8,54 dólares) el kilo. Hasta el pescado congelado está caro. Antes no sufríamos; ahora hay menos peces».

Para explotar el petróleo, la plataforma se asienta sobre una roca, y la mayoría de las veces esas rocas son ecosistemas marinos donde se reproducen los peces. Ahora las rocas están ocupadas por instalaciones marinas, lo que contribuye a que haya menos peces, explica Divine François Xavier Mbunje, pescador, geólogo y presidente del sindicato de 150 pescadores de la playa de Grand Batanga.

Mbunje sugiere que el Gobierno delimite las plataformas y las zonas con mayor concentración de peces. A uno o dos kilómetros de la playa no hay peces, y a tres kilómetros mar adentro podemos sacar unos 40 kilos. Sluk propone que las plataformas de petróleo y gas ayuden a la población local con actividades como la piscicultura y con préstamos que compensen la falta de pescado. También recomienda que el Gobierno cree un programa de créditos y subvencione la compra de equipos motorizados, porque así los pescadores podrían adentrarse más en el mar.

Calcula que las redes de nailon que necesita un pescador cuestan un millón de francos CFA (1720 dólares), y un motor, 1.5 millones de francos CFA (2572 dólares).

Sluk explica: «Con equipos motorizados podríamos ir a pescar hacia Ntem, Lokonje y Douala, lejos de las plataformas. Como el pescado escasea, ahora dependemos de cangrejos para alimentar a la familia».

Redes malolientes, manchas de aceite y bolas de alquitrán

A comienzos de 2026, los pescadores encontraron en sus redes un aceite con olor a crudo. “Estaba pescando y vi este fenómeno extraño, que duró más de tres semanas y fue desapareciendo poco a poco”, cuenta Ebodje Emile, pescador de la aldea de Ebodje. Allí, a 50 kilómetros de Kribi, está la zona marina protegida. Leon Kisito Bekwale, que pesca desde hace unos 35 años, todavía guarda redes que usaron sus pescadores, teñidas por el aceite. Con el gesto aún preocupado, revuelve las redes amontonadas en un rincón de la casa y deja a la vista las partes oscuras y aceitosas.

“No sé si esto tiene que ver con la explotación marina de petróleo y gas”, dice Bekwale. Explica que las barcas locales de madera solo se alejan unos tres kilómetros de la costa. Eso indicaría que la sustancia estaba dentro del zona marina protegida, lejos de las plataformas petroleras. Los pescadores informaron del fenómeno al administrador del parque y a varias ONG.

Un portavoz de Perenco respondió a Global Voices por correo electrónico: «No sabemos de ningún problema en ninguna de nuestras instalaciones, ni en las del norte ni en las del sur. Es posible que el comentario se refiera a la costa norte de Camerún, fronteriza con Nigeria, donde en los últimos años hemos observado manchas de petróleo que llegan desde Nigeria (posiblemente relacionadas con descargas de residuos oleosos de buques cisterna o con la actividad en los yacimientos nigerianos). Esto no guarda relación con ninguna actividad de Perenco. Las fuerzas de seguridad de Camerún patrullan nuestras instalaciones y tampoco han informado de ningún incidente».

Jean Kenfack que trabaja en el Punto Focal para Mares y Océanos del Ministerio de Ambiente, Protección de la Naturaleza y Desarrollo Sostenible, también expresa su preocupación por el incidente, y describe el procedimiento para notificarlo al ministerio: “Si hay un incidente, el delegado departamental envía la información al ministerio. Si hay un derrame, se despliega una misión de inspección para identificar al responsable, y sancionarlo si se confirma. Además, en Kribi hay una estación de bombeo que gestionan el ministerio, la Sociedad Nacional de Hidrocarburos de Camerún y la Marina”.

El biólogo marino Joel Wanba, responsable de megafauna de la ONG Tube Awu en Ebodje, sí vincula la sustancia aceitosa con las actividades que se desarrollan a lo largo de la costa. “Pero no tenemos medios para analizarla. Con el escaso presupuesto de una ONG, es difícil hacer ese tipo de investigación”, lamenta.

“Las bolas de alquitrán vinculadas a las plataformas marinas se forman cuando se derrama crudo en el agua. Son frecuentes a lo largo de la costa y en la zona marina protegida de Manyange na Elombo-Campo”, dice Wanba. “Esta zona es conocida por sus tortugas marinas, que pueden confundir las bolas de alquitrán con alimento, lo que les provoca indigestión y la muerte. Cuando vemos residuos, es señal de que algo funciona mal. Con el tiempo, los contaminantes se acumulan en los peces y en otros organismos marinos expuestos al agua contaminada. Y cuando comemos pescado contaminado, esas toxinas también se acumulan en nuestro cuerpo”. Agrega que los derrames de petróleo y gas dañan las praderas marinas y los arrecifes de coral, porque bloquean la luz solar, lesionan los tejidos vivos y deterioran el entorno marino.

Según Wanba, Tube Awu estudió ocho sitios con bioindicadores, es decir, plantas, animales y microbios cuya presencia o ausencia revela el estado de salud del ambiente. No aparecieron en todos los sitios, lo que apunta a un entorno deteriorado y a corales que están muriendo.

Ballenas y delfines varados

Cedric Fogwan, biólogo marino de la Organización Africana para la Conservación de los Mamíferos Marinos, explica cómo afecta la explotación marina a la biodiversidad. “La explotación marina perjudica sobre todo a las ballenas, los delfines y las tortugas marinas, porque esa actividad les quita libertad de movimiento. Los tiburones y las ballenas ya no tienen espacio para reproducirse ni pueden alimentarse en los arrecifes de coral”, afirma.

“Las ballenas y los delfines que viven en aguas poco profundas usan la ecolocalización para comunicarse. El ruido de las actividades marinas genera interferencias y provoca varamientos, es decir, que ballenas o delfines terminen en la orilla. Desorientados, pierden el rumbo y llegan a zonas demasiado poco profundas para sobrevivir, o se enredan en redes que no logran detectar”, añade Fogwan.

Según los expertos, la instalación de tuberías rompe el equilibrio de los corales, el hábitat más importante de la biodiversidad marina, del que dependen animales como delfines, tiburones, tortugas y ballenas. Las plataformas también reducen la diversidad de los fondos marinos, porque aniquilan todo lo que vive debajo cuando la estructura se asienta sobre ese hábitat. No obstante, Fogwan señala que, cuando las plataformas permanecen poco tiempo, el ecosistema puede recuperarse.

Fogwan pone como ejemplo a Seychelles y a la isla de Zanzíbar, que han impulsado el turismo gracias a conservar sus recursos naturales. Y lamenta que el desarrollo se limite con demasiada frecuencia a construir puertos y explotar petróleo, actividades que no son sostenibles.

La gestión de los riesgos ambientales marinos

El Punto Focal para Mares y Océanos del Ministerio de Ambiente, Protección de la Naturaleza y Desarrollo Sostenible supervisa la protección del ambiente, incluida la explotación marina. CóPetróleo y el Convenio de Abiyán fijan normas para combatir la contaminación marina de África occidental y central. Por su parte Sociedad Nacional de Hidrocarburos de Camerún está a cargo del Plan Nacional de Contingencia ante Derrames de Petróleo. En 1996, Camerún aprobó su Plan de Gestión Ambiental. El plan incluye controlar la contaminación, la reducción de riesgos y la obligación de hacer evaluaciones de impacto ambiental antes de iniciar proyectos de desarrollo. Sin embargo, no está claro hasta qué punto se cumplen estas normas.

Según J. Folack, investigador del IRAD-RHSM, varios factores frenan la aplicación del plan: las limitaciones presupuestales, la falta de investigación para objetivos concretos y las responsabilidades superpuestas de los ministerios que intervienen en la gestión de la zona costera.

Cada año, el Punto Focal para Mares y Océanos del Ministerio de Ambiente, Protección de la Naturaleza y Desarrollo Sostenible hace inspecciones para comprobar si están al día los estudios de impacto ambiental sobre posibles riesgos. También revisa los planes semestrales de gestión ambiental de las plataformas en busca de zonas grises. Sin embargo, los resultados no se hacen públicos.

“Con la delimitación y un buen equipo de pesca, podríamos sacar lo suficiente para alimentar a nuestras familias y vender una parte para mejorar nuestro nivel de vida”, concluye Sluk.