El festival Kitab Jatra se ha convertido rápidamente en una de las plataformas más dinámicas para celebrar la cultura y literatura nepalíes. El festival lo organiza y dirige la Fundación Kitab Yatra, organización con sede en Nepal que promueve la literatura, la lectura, el arte y el intercambio cultural. Desde sus inicios en 2018 como una reunión local, el festival ha crecido hasta convertirse en un dinámico evento internacional que conecta lectores y escritores en todo Nepal, y también en India, Reino Unido y Estados Unidos. Además, existen planes de expansión a Dubái, Australia, Portugal, Bélgica y Alemania. En colaboración con varias organizaciones e instituciones, ha creado una escena global donde las voces nepalíes se difunden, celebran y amplifican.

En el corazón de este movimiento está Rishi Ram Adhikari, fundador y presidente de la Fundación Kitab Yatra y de la distribuidora de libros Kitab Yatra. Cuando tenía poco más de 30 años, surgió como emprendedor cultural dedicado a promover la literatura nepalí y fomentar la cultura de la lectura. Con sus iniciativas expandió el alcance de los festivales literarios hacia el extranjero, y también inauguró más de 20 bibliotecas por todo Nepal e introdujo programas de becas para estudiantes.

Como reconocimiento de estas contribuciones excepcionales, Kitab Yatra y Rishi Ram recibieron en 2025 un premio en la quinta edición de los Tally MSME Honours a pequeños y medianos emprendedores, y en 2019 el premio Public Choice ICT, reconocimiento muy prestigioso en el sector de las yecnologías de la información y la comunicación en Nepal, por sus ideas vanguardistas que enriquecieron al mundo de la literatura nepalí. Estos galardones destacan aún más su papel como uno de los principales defensores de la literatura nepalí en la actualidad.

Sangita Swechcha de Global Voices entrevistó a Adhikari por correo electrónico.

Sangita Swechcha (SS): ¿Qué te inspiró a crear la distribuidora de libros y el festival Kitab Yatra cuando eras tan joven?

Rishi Ram Adhikari (RRA): My inspiration came from a simple but important realisation: books can transform individuals, and individuals can transform society. However, for that transformation to happen, books must be accessible, reading must become a habit and literature must be connected to people’s everyday lives. Through Kitab Yatra, we began working to make books more accessible to readers across Nepal. But I gradually realised that distributing books alone was not enough. We also needed to create excitement around reading, bring writers and readers together, and make literature a part of public conversation. That realisation led to the Kitab Jatra Festival. In my childhood, I listened to the chanting of my father reciting some slogans [from the epics] Mahabharat and Ramayan. While studying as a Chartered Accountant (CA) in New Delhi, India, despite my accounting career, I realised the value of words rather than numbers, so I dropped CA and came back to Nepal with four sacks of books and started an online bookstore in Kathmandu, Nepal. I believe young people should not wait for opportunities to create meaningful change; they should take the initiative to build them. Our journey has been driven by that belief, along with the dedication of our team, authors, partners and readers.

Rishi Ram Adhikari (RRA): Me inspiré porque me di cuenta de algo simple pero importante: los libros pueden transformar a las personas, y las personas pueden transformar a las sociedades. Sin embargo, para que esa transformación suceda, los libros deben ser accesibles, leer debe convertirse en un hábito y tiene que haber una conexión entre la literatura y la vida cotidiana de las personas. A través de Kitab Yatra, comenzamos a producir libros más accesibles para lectores en todo Nepal, pero paulatinamente me di cuenta de que solo distribuirlos no era suficiente. Además de eso, debíamos generar un entusiasmo por leer, juntar lectores y escritores, y hacer que la literatura formara parte de la conversación pública. Eso fue lo que me llevó a crear el festival Kitab Yatra. En mi infancia, escuchaba a mi padre recitar algunas frases de los textos épicos de Mahabhárata y Ramayana. Cuando estudiaba para ser contador matriculado en Nueva Delhi, India, a pesar de mi carrera, me di cuenta del valor de las palabras comparado con el de los números, así que dejé los estudios y regresé a Nepal con cuatro bolsas de libros y abrí una librería en línea en Katmandú. Creo que los jóvenes no deberían esperar oportunidades para generar cambios significativos. Tienen que tener la iniciativa para construirlos. Nuestro camino se ha impulsado con la creencia y la dedicación de nuestro equipo, autores, colaboradores y lectores.

SS: ¿Cómo ha evolucionado el festival desde sus comienzos en Nepal en 2018 hasta ahora que se celebra en países como Reino Unido, Estados Unidos, India, Portugal, Bélgica y Alemania?

RRA: Since its beginning in 2018, Kitab Jatra has grown from a relatively small literary gathering into a broader platform for literature, culture and meaningful dialogue. What began with a limited number of voices and a single stage has developed into a festival bringing together writers, artists, thinkers, policymakers, entrepreneurs and readers from different generations. The most important evolution has been in our ambition. We no longer see Nepali literature as something confined by geographical boundaries. Our international journey, including our work and outreach connected with the UK and other European countries, is an effort to connect Nepali writers with the diaspora and wider literary communities. However, international expansion is not simply about taking a festival to another country. It is about building meaningful local partnerships, understanding the audience and creating a sustainable platform. Our goal is to make Kitab Jatra a bridge between Nepal and the world while ensuring that Nepali language, literature and cultural identity remain at its heart.

RRA: Desde sus comienzos en 2018, Kitab Yatra ha crecido desde una reunión literaria pequeña hasta una plataforma amplia de literatura, cultura y conversación seria. Lo que comenzó con un número limitado de voces y un solo escenario, se ha convertido en un festival que junta a escritores, artistas, pensadores, legisladores, emprendedores y lectores de diferentes generaciones. La evolución más importante está en nuestra ambición. Ya no vemos la literatura nepalí como algo aislado por límites geográficos. Nuestro camino internacional, que incluye el trabajo y el alcance en conjunto con Reino Unido y otros países europeos, es un esfuerzo para conectar a los escritores nepalíes con la comunidad en el extranjero y las comunidades literarias más extensas. Sin embargo, la expansión internacional no se trata solamente de llevar un festival a otro país, sino de establecer colaboraciones locales importantes, entender a la audiencia y crear una plataforma sostenible. Nuestro objetivo es hacer que Kitab Jatra sea un puente entre Nepal y el mundo, mientras nos aseguramos de que la identidad cultural, la literatura y el idioma nepalíes sigan siendo el centro del proyecto.

SS: ¿Qué dificultades enfrentas al promover internacionalmente la literatura nepalí y cómo los superas?

RRA: One of the biggest challenges is the limited international visibility of Nepali literature. We have talented writers, powerful stories, rich literary traditions and diverse cultural experiences, but many of these works remain inaccessible to international readers because of language barriers, limited translation opportunities, distribution challenges and insufficient global promotion. Another challenge is sustainability. Organizing a meaningful literary festival requires financial resources, institutional partnerships, professional coordination and long-term commitment. We are addressing these challenges by building partnerships with literary organizations, publishers, universities, diaspora institutions and cultural communities. We also want to encourage translation, book exchanges and conversations that introduce Nepali writing to audiences unfamiliar with our language and culture. I believe we must move beyond simply asking the world to notice Nepali literature. We must create professional platforms, produce quality literary experiences and build lasting relationships that make such recognition possible. Our approach is to turn individual opportunities into long-term cultural connections.

RRA: Una de las mayores dificultades es la poca visibilidad internacional de la literatura nepalí. Tenemos escritores talentosos, historias poderosas, ricas tradiciones literarias y experiencias culturales diversas, pero muchas de estas obras todavía son inaccesibles para los lectores internacionales por las barreras lingüísticas, las escasas oportunidades de traducción, las dificultades en la distribución y la insuficiente promoción global. Otra dificultad es la sostenibilidad. La organización de un festival literario serio demanda recursos financieros, colaboraciones institucionales, coordinación profesional y compromiso a largo plazo. Estamos enfrentando estas dificultades con colaboraciones con organizaciones literarias, editoriales, universidades, instituciones de la diáspora y comunidades culturales. Además, queremos fomentar traducciones, intercambios de libros y charlas que sirvan para introducir la escritura nepalí en aquellas audiencias que no están familiarizadas con nuestro idioma y nuestra cultura. Creo que debemos hacer más que simplemente pedirle al mundo que le preste atención a la literatura nepalí. Debemos crear plataformas profesionales, producir experiencias literarias de calidad y construir relaciones duraderas que hagan posible el reconocimiento. Nuestro planteamiento se basa en convertir oportunidades individuales en conexiones culturales a largo plazo.

SS: ¿Cómo ves el papel de la comunidad nepalí en el extranjero en preservar la cultura de la lectura y la literatura nepalí en el extranjero?

RRA: The Nepali diaspora has a vital role in preserving and promoting our language, literature and cultural identity. For Nepalese living abroad, books can become a connection to their roots, history, memories, and sense of belonging. For younger generations growing up outside Nepal, literature can help them understand their heritage while encouraging them to explore their identity in a changing world. I see the diaspora not merely as an audience but as an active partner in this literary journey. They can support Nepali authors, establish reading communities, organize literary discussions, introduce Nepali books to local libraries and connect our writers with international institutions. Through Kitab Jatra’s international initiatives, we want to create spaces where these stories can travel across borders and where the diaspora can contribute to a living, evolving Nepali literary culture.

RRA: La comunidad nepalí en el extranjero cumple un papel crucial en preservar y promover nuestro idioma, literatura e identidad cultural. Para los nepalíes que viven en el extranjero, los libros pueden convertirse en una conexión con sus raíces, historia, recuerdos y sentido de pertenencia. Para las generaciones más jóvenes que crecen fuera de Nepal, la literatura puede ser fundamental para ayudarlos a entender su legado mientras, los incentiva a explorar su identidad en un mundo cambiante. Veo a la comunidad nepalí en el extranjero como audiencia, y también como colaboradora activa en esta travesía literaria. Puede darle apoyo a los autores nepalíes, establecer comunidades de lectura, organizar debates literarios, introducir libros nepalíes a bibliotecas locales y conectar a nuestros escritores con instituciones internacionales. A través de las iniciativas internacionales de Kitab Jatra, queremos crear espacios donde estas historias puedan viajar más allá de las fronteras y donde la comunidad nepalí en el extranjero pueda contribuir a una cultura literaria nepalí que evolucione y se mantenga viva.

SS: La fundación Kitab Yatra también se ha mantenido activa dentro de Nepal, ha fundado bibliotecas y dado apoyo a estudiantes. ¿Cómo mantienes el equilibrio entre el ámbito local y el extranjero?

RRA: For us, the work inside Nepal and our international initiatives are two sides of the same mission. We cannot talk about taking Nepali literature to the world while ignoring the need to make books accessible to people in our own communities. Through our work in book distribution, library initiatives and student support, we aim to bring books closer to people — particularly those who have fewer opportunities to access them. Establishing libraries is not just about providing shelves and books; it is about creating spaces where curiosity can grow, young people can discover their potential, and communities can develop a lasting relationship with reading. Internationally, we work to create visibility and opportunities for Nepali literature. At home, we work to strengthen the foundation from which that literature emerges. Balancing these responsibilities requires teamwork, partnerships and a clear sense of purpose. Ultimately, success is not measured only by the size of a festival or the number of countries we reach. It is also measured by the child who discovers a love of reading, the student who receives an opportunity and the community that gains access to a library.