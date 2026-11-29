Esta entrevista es parte de una serie de artículos sobre el funcionamiento del programa de subvenciones de Digital Spark, dentro del proyecto Mecanismo de Apoyo Regional EECA, implementado por la Fundación Metamorfosis y TechSoup, en sociedad con CIVICUS y bajo la Iniciativa Democracia Digital (IDD) que informa sobre países en desarrollo. Global Voices lo reproduce como parte de un acuerdo para compartir contenido.

Guria es una región de Georgia situada en el suroeste del país. Al oeste, tiene costa sobre el mar Negro de aproximadamente 22 kilómetros (13 millas) de extensión. Limita al norte con la región de Mingrelia-Alta Esvanetia, al este con Imereti y al sur con la República Autónoma de Ayaria. Tiene una rica historia y una tradición histórica de democracia.

En la actualidad, el acceso a los medios independientes en la región es limitado y el nivel de alfabetización digital sigue siendo bajo. Sin embargo, Guria tiene una tradición cívica cuyos detalles desconoce la mayoría de sus propios habitantes.

En 1904, los habitantes de la región organizaron protestas contra las instituciones del Imperio ruso, que gobernaba el territorio en aquel entonces, crearon instituciones de autogobierno y proclamaron la República de Guria, una de las primeras experiencias de democracia participativa.

La república fue reprimida violentamente, primero fue el Imperio zarista ruso. Después, décadas de ocultamiento deliberado durante la ocupación soviética de Georgia (1921-1991) y la represión fragmentaron aún más la memoria de aquella experiencia.

Precisamente en esto se centró el proyecto Digital Spark Spotlight en Georgia: la historia y la memoria de la región de Guria.

Global Voices entrevistó a Lika Mergaladze, directora de la organización Programa de Desarrollo del Emprendimiento Social, para conversar sobre su proyecto, las actividades que llevaron adelante y sus aprendizajes durante su desarrollo.

Global Voices (GV): Cuéntanos sobre tu organización y por qué decidiste participar en el proyecto Digital Spark.

Lika Mergaladze (LM): Our organization, Komli Initiative for Civic Engagement, works to preserve local history, strengthen civic engagement, and promote sustainable development in the Guria region of Georgia. We use exhibitions, workshops, digital storytelling, and collaborative activities to connect communities with their history and encourage active participation in civic life. We chose to get involved in the Digital Spark project because we saw an opportunity to combine local history with modern digital technologies. We wanted to help community members document and share their family stories, develop digital skills, and better understand the connection between the past and present. We believe that preserving historical memory and encouraging critical thinking are essential for building an informed and active community.

Lika Mergaladze (LM): Nuestra organización, Programa de Desarrollo del Emprendimiento Social, trabaja para preservar la historia local, fortalecer la participación ciudadana y promover el desarrollo sostenible en la región de Guria, Georgia. A través de exposiciones, talleres, narrativas digitales y actividades colaborativas, buscamos conectar a las comunidades con su historia y fomentar su participación activa en la vida cívica. Decidimos participar en el proyecto Digital Spark porque vimos una oportunidad de combinar la historia local con las tecnologías digitales modernas. Queríamos ayudar a los miembros de la comunidad a documentar y difundir sus historias familiares, desarrollar habilidades digitales y comprender mejor la conexión entre el pasado y el presente. Creemos que preservar la memoria histórica y fomentar el pensamiento crítico son aspectos fundamentales para construir una comunidad informada y participativa.

GV: ¿Qué problemas o complicaciones para la comunidad los impulsó a llevar adelante este proyecto?

LM: One of the main challenges in Guria is that many important historical stories have been forgotten or remain untold. These stories were purposely erased during the Soviet Union. Many families who were the victims of a series of repressions in the 1920s and 30s learned to remain silent about their past in the 50s after World War II. As a result, younger generations often know very little about their ancestors and the region’s democratic traditions, including the Gurian Republic of 1904. Another challenge is limited access to independent media and low levels of digital literacy in local communities. The dominance of social media and television as information sources makes media literacy and critical thinking particularly important. We undertook this project to address these challenges by helping local people preserve their history, recognize misinformation and propaganda, and use digital tools to share their stories with a wider audience.

LM: Una de las principales dificultades en Guria es que muchas historias importantes de la región han sido olvidadas o nunca llegaron a contarse. Estas historias fueron borradas deliberadamente durante la época soviética. Muchas familias que fueron víctimas de una serie de represiones en las décadas de 1920 y 1930 aprendieron a guardar silencio sobre su pasado durante la década de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, las generaciones más jóvenes suelen saber muy poco sobre sus antepasados y sobre las tradiciones democráticas de la región, incluida la República de Guria de 1904. Otra dificultad es el acceso limitado a medios independientes y el bajo nivel de alfabetización digital en las comunidades locales. El predominio de las redes sociales y la televisión como fuentes de información hace que la alfabetización mediática y el pensamiento crítico sean particularmente importantes. Llevamos adelante este proyecto para enfrentar estas dificultades, ayudar a los habitantes de la región a preservar su historia, identificar la desinformación y la propaganda, y utilizar herramientas digitales para difundir sus historias con un público más amplio.

GV: ¿Cuáles fueron los principales cambios y actividades que llevó adelante la organización durante su participación en el proyecto?

LM: Through the project ‘From Understanding the Past to the Digital Future,’ implemented from April to October 2026, we organized several activities across the three municipalities of Guria: Ozurgeti, Chokhatauri, and Lanchkhuti. Our main activities included a public discussion. On June 24, we organized ‘What Drove Gurians Crazy? Propaganda Now and Then,’ exploring Guria’s democratic history, Soviet occupation, propaganda, and contemporary challenges. We also did digital storytelling workshops, an AI and Digital Creation workshop and a theatrical performance: on August 12, we presented “My Days and My Father’s Diaries,” dedicated to Meri Chanukvadze and her father, Amberki Chanukvadze, whose life reflected the impact of Soviet repression. These activities helped strengthen participants’ digital skills, encourage historical research, and create opportunities for community members to share their stories online.

LM: A través del proyecto Del conocimiento del pasado al futuro digital, que se llevó adelante entre abril y octubre de 2026, organizamos diversas actividades en los tres municipios de Guria: Ozurgeti, Chojatauri y Lanchjuti. Entre las principales actividades se destacó un debate abierto al público. El 24 de junio organizamos el encuentro ¿Qué volvió locos a los gurianos? La propaganda antes y ahora, en el que abordamos la historia democrática de Guria, la ocupación soviética, la propaganda y los desafíos actuales. También hubo talleres de narración digital y uno sobre inteligencia artificial y creación digital. Otra de las actividades fue una representación teatral. El 12 de agosto presentamos Mis días y los diarios de mi padre, obra dedicada a Meri Chanukvadze y a su padre, Amberki Chanukvadze, cuya vida reflejó el impacto de la represión soviética. Estas actividades contribuyeron a fortalecer las habilidades digitales de los participantes, fomentar la investigación histórica y generar oportunidades para que los miembros de la comunidad difundieran sus historias en línea.

GV: ¿Qué impacto tuvo la participación en el proyecto en los beneficiarios de su organización y en la comunidad a la que acompañan? Por favor, incluye algunos ejemplos.

LM: The project generated strong interest across all three municipalities, reaching nearly 50 community members, with particularly strong participation from women and young people. Locals participated in the digital storytelling workshop, including 12 women. These activities gave participants practical opportunities to develop their digital skills and explore new ways of communicating important ideas. Another meaningful example was the theatrical performance dedicated to Meri and her father. More than 35 people attended and participated in a discussion afterwards. The performance encouraged people to reflect on the experiences of families affected by Soviet repression and the importance of preserving historical memory. The project also laid the foundation for a cross-municipal network of young people, activists, and aspiring digital storytellers. This network can help community members continue documenting local history, sharing civic information, and engaging in public discussions beyond the project itself.

LM: El proyecto despertó gran interés en los tres municipios y llegó a casi 50 miembros de la comunidad, con una participación especialmente destacada de mujeres y jóvenes. Los habitantes de la región participaron en el taller de narración digital, incluidas 12 mujeres. Estas actividades dieron a los participantes oportunidades concretas para desarrollar sus habilidades digitales y explorar nuevas formas de comunicar ideas importantes. Otro ejemplo significativo fue la representación teatral dedicada a Meri y a su padre. Más de 35 personas asistieron a la función y participaron luego en un debate. La obra invitó a reflexionar sobre las experiencias de las familias afectadas por la represión soviética y sobre la importancia de preservar la memoria histórica. Además, el proyecto sentó las bases para crear una red que vincula a jóvenes, activistas e interesados en la narración digital de los distintos municipios. Esta red puede ayudar a los miembros de la comunidad a continuar documentando la historia local, difundiendo información cívica y participando en debates públicos más allá de la duración del proyecto.

GV: ¿Cómo han cambiado tus conocimientos, tu nivel de conciencia y su experiencia en materia de democracia digital y espacio cívico a partir de tu participación en el proyecto?

LM: Our participation in the project strengthened our understanding of how digital technologies can support civic engagement and democratic participation. We gained greater awareness of the importance of digital storytelling, media literacy, and critical thinking in helping communities understand their history and respond to contemporary challenges. We also explored how AI-assisted content creation can provide new opportunities for preserving local stories and making them accessible to wider audiences. The project reinforced our belief that digital tools are not simply communication technologies; they can also help people participate in public life, challenge misinformation, and contribute to community development. Most importantly, we recognized that connecting historical memory with modern digital tools can help create a more informed, active, and engaged society.

LM: Nuestra participación en el proyecto fortaleció nuestra comprensión de cómo las tecnologías digitales pueden contribuir a la participación ciudadana y democrática. Aprendimos más de la importancia de la narración digital, la alfabetización mediática y el pensamiento crítico para ayudar a las comunidades a comprender su historia y responder a los desafíos actuales. También exploramos cómo crear contenido con asistencia de inteligencia artificial puede ofrecer nuevas oportunidades para preservar las historias locales y ponerlas al alcance de un público más amplio. El proyecto reafirmó nuestra convicción de que las herramientas digitales no son simplemente tecnologías de comunicación, sino que también pueden ayudar a las personas a participar en la vida pública, combatir la desinformación y contribuir al desarrollo de sus comunidades. Lo más importante es que comprendimos que conectar la memoria histórica con las herramientas digitales modernas puede contribuir a construir una sociedad más informada, activa y comprometida.

GV: ¿Cuáles son las enseñanzas y experiencias más valiosas que les deja este proyecto?

LM: One of the most valuable lessons was that many people are interested in learning about their history when they are given a welcoming space to ask questions and share experiences. Family stories can open up broader conversations about democracy, human rights, repression, and civic responsibility. We also learned that practical workshops and collaborative activities are effective ways to introduce digital tools to community members. The strong participation of women and young people demonstrated the potential for inclusive, community-based learning. Another important lesson was the value of combining traditional storytelling with digital technologies. Personal stories, family diaries, public discussions, and theatrical performances can make historical events more relatable and meaningful.

LM: Una de las enseñanzas más valiosas fue comprobar que muchos tienen interés en conocer su historia cuando se les da un espacio acogedor donde pueden hacer preguntas y dar a conocer experiencias. Las historias familiares pueden dar lugar a conversaciones más amplias sobre democracia, derechos humanos, represión y responsabilidad ciudadana. También aprendimos que los talleres prácticos y las actividades colaborativas son formas eficaces de acercar las herramientas digitales a los miembros de la comunidad. La importante participación de mujeres y jóvenes demostró el potencial del aprendizaje inclusivo y comunitario. Otra enseñanza fundamental fue el valor de combinar las formas tradicionales de narración con las tecnologías digitales. Los relatos personales, los diarios familiares, los debates públicos y las representaciones teatrales pueden hacer que los acontecimientos históricos resulten más cercanos y significativos.

GV: ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo aplicarán los conocimientos adquiridos y las capacidades digitales desarrolladas en su trabajo futuro y en la comunidad?

LM: We plan to build on the experience and connections developed through the project by continuing to document, digitize, and share historical and civic stories from Guria. We aim to encourage more community members, especially young people and women, to use digital storytelling and online content creation to preserve family histories and discuss local issues. We also intend to apply the knowledge gained from the workshops to future educational activities, community discussions, and collaborative initiatives. An important priority will be to strengthen the network of local journalists, activists, and digital storytellers across Ozurgeti, Chokhatauri, and Lanchkhuti. By supporting collaboration and knowledge-sharing, we hope to ensure that these activities continue beyond the project period.